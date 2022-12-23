Темная и прекрасная. Какой была самая длинная ночь в Алтайском крае

Жители Алтайского края смогли понаблюдать за самой длинной и прекрасной ночью в году. Она ознаменовала начало астрономической зимы. Фотографы Алтайского биосферного заповедника смогли запечатлеть всю красоту ночного неба.

Фотографы биосферного заповедника наблюдали за красотой ночи с Телецкого озера.

«На Телецком озере сегодняшний день был солнечный, деревья были без инея, а столбик термометра доходил до +3°С (должно быть и лето теплое), посмотрим сбудется ли», — поделились сотрудники заповедника.

Самая длинная ночь в году связана с днем зимнего солнцестояния. Световой день длится всего 7 часов. Солнце в это время находится на самом большом угловом расстоянии от экватора и высота его над горизонтом минимальна в Северном полушарии.

Астрономическая зима наступила 22 декабря в 00:48 и продлится до 21 марта. С этого момента продолжительность светового дня начнет расти. К 1 января день увеличится на 7 минут.