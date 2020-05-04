Темп прироста инфицированных Covid-19 в России снижается

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что темп прироста инфицированных коронавирусом в России снижается, несмотря на возросшее количество выявляемых за сутки случаев.

В эфире телеканала «Россия — 24» руководитель Роспотребнадзора объяснила, что снижение темпа прироста — это стабильная тенденция.

«Она может быть более выражена, то есть быстрее, может быть менее выражена, то есть медленнее», — цитирует Попову ТАСС.

В первую очередь это зависит от того, насколько люди сегодня разобщены. Попова подчеркнула, что снижение темпа прироста означает, что страна идет в правильном направлении.

Также она отметила, что отмена запрета на проведение массовых мероприятий станет последним этапом снятия ограничительных мер из-за коронавирусной инфекции.