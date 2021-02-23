Теория заговора. В США начали думать, что погодные катаклизмы создали искусственно

В сети обсуждают видео с теориями заговора по поводу погодных катаклизмов в США. Жители особо пострадавших штатов начали верить, что снег ненастоящий. Его якобы завезли по приказу либо президента Джо Байдена, либо Билла Гейтса.

Авторы видео пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена, пишут «Известия». При таких манипуляциях на видео снег не тает, а иногда даже почти горит, что и дает основание думать о фальшивке.

Многие пользователи TikTok обвиняют в «отправке ненастоящего снега» президента Байдена или основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.

I am living for the morons down in Texas that think the snow storm was a plot by Bill Gates and the democrats and that the snow is fake pic.twitter.com/JQWO7WOjcq — B.W. Carlin (@BaileyCarlin) February 22, 2021

Сторонников теории заговора больше всего в штате Техас, наиболее пострадавшем от непогоды, указал Life.ru.

Facebook уже пометил многие из таких видео как содержащие ложную информацию.