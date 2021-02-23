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Жизнь

Теория заговора. В США начали думать, что погодные катаклизмы создали искусственно

В сети обсуждают видео с теориями заговора по поводу погодных катаклизмов в США. Жители особо пострадавших штатов начали верить, что снег ненастоящий. Его якобы завезли по приказу либо президента Джо Байдена, либо Билла Гейтса.

Снег. Много снега.
Снег. Много снега.
СС0

Авторы видео пытаются растопить снег с помощью горящей спички, зажигалки или фена, пишут «Известия». При таких манипуляциях на видео снег не тает, а иногда даже почти горит, что и дает основание думать о фальшивке.

Многие пользователи TikTok обвиняют в «отправке ненастоящего снега» президента Байдена или основателя компании Microsoft Билла Гейтса, который недавно объявил о намерении бороться с изменением климата.

Сторонников теории заговора больше всего в штате Техас, наиболее пострадавшем от непогоды, указал Life.ru.

Facebook уже пометил многие из таких видео как содержащие ложную информацию.

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