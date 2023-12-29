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Жизнь

"Теперь мою полы". Лолита рассказала, чем будет заниматься вместо отмененных концертов

Лолита Милявская записала веселое видео, на котором рассказывает, чем будет заниматься вместо отмененных концертов. Об этом сообщает StarHit.

Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Лолита в Барнауле. 19.09.2012.
Дмитрий Никитин

Концерты Лолиты отменили после скандала на вечеринке Насти Ивлеевой. Исполнительница заявила, что теперь у нее освободилось время, и она планирует посвятить его домашним делам.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, кусты надо подрезать», — сообщила 60-летняя артистка в личном блоге.

Певица не скрывает, что переживает из-за сложившейся ситуации, но старается не унывать. "Полы не мыла месяца два: кругом грязища, пылища», — говорит в видео Лолита.

Ранее стало известно, что на Ивлееву хотят подать иск и взыскать 1 млрд рублей. О намерении рассказал продюсер сериала "Бригада" Александр Ишнаков. Также активисты движения "Зов народа" написали жалобу в Генпрокуратуру.

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