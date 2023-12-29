"Теперь мою полы". Лолита рассказала, чем будет заниматься вместо отмененных концертов

Концерты Лолиты отменили после скандала на вечеринке Насти Ивлеевой. Исполнительница заявила, что теперь у нее освободилось время, и она планирует посвятить его домашним делам.

«Все от Бога. Я так давно не убирала квартиру, что, видно, она написала в небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка… и привыкаю быть домохозяйкой, теперь мою полы. А еще скоро весна, кусты надо подрезать», — сообщила 60-летняя артистка в личном блоге.