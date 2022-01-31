Теперь заживем. Пять главных изменений, которые ждут россиян с 1 февраля

Начало февраля приходится в этом году на выходной день. Однако суббота не помешает вступлению в силу целой череды законодательных изменений, которые в значительной степени повлияют на нашу жизнь. Altapres.ru рассказывает о наиболее важных поправках — они повлекут за собой как дополнительные доходы, так и расходы.

Индексация социальных выплат

Главным новшеством месяца, безусловно, станет широкая индексация социальных выплат и пособий. Так, федеральные социальные выплаты в России с 1 февраля проиндексируют на 3,1%, об этом пишет ТАСС.

Повышение равно фактическому уровню официальной инфляции по итогам 2019 года. «Финансовую поддержку в увеличенном размере получат более 15 млн наших граждан», — сообщила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

Полный список соцвыплат и порядок их индексации можно посмотреть в соответствующем федеральном законе № 444-ФЗ . Речь идет о суммах, которые выплачиваются ежемесячно за счет средств федерального бюджета.

К этому перечню относятся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, людям, награжденным званиями Героев Советского Союза и Героев России, ветеранам боевых действий, несовершеннолетним узникам фашизма, тем, кто пострадал от воздействия радиации, а также выплаты инвалидам — в том числе на содержание собак-поводырей.

Старость. Пенсия. Пожилой человек. Открытые источники в Интернете

Как пишет «Рамблер», размер пособия на погребение вырастет до 6130,81 рубля, а стоимость набора социальных услуг достигнет 1156,19 рубля. Как видите, умереть в нашей стране почти в шесть раз дороже, чем выжить.

Удорожание «Платона»

Владельцы транспортных компаний и водители-дальнобойщики уже давно в курсе, что с 1 февраля повышается стоимость пользования системой «Платон». За каждый километр проезда по федеральным трассам они станут платить 2 рубля 20 копеек. В настоящее время плата составляет 2 рубля 4 копейки за километр.

Напомним, что «Платон» — это не древнегреческий философ, а «плата за тонны». Действует она в отношении грузовиков с максимальной грузоподъемностью свыше 12 тонн.

Как сообщается на сайте системы, в Федеральный дорожный фонд с помощью «Платона» с 2015 года перечислено более 94 млрд руб. На эти средства отремонтировано более 2700 км самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах России и свыше 30 мостов в 19 регионах страны.

Дальнобойщики. открытые источники в интернете

Правила увольнения

Тем, кто решил сменить место работы, нужно знать, что с 1 февраля 2020 года бухгалтерия работодателя не будет выдавать работникам при увольнении на руки сведения об их трудовой деятельности по форме СТД-Р.

Это связано с тем, что в декабре 2019 года президент Владимир Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек. Министерство труда подготовило новую форму отчета, которую работодатель должен предоставлять сотрудникам при увольнении.

Дальневосточный гектар

С 1 февраля 2020 года начинается второй этап федеральной программы. Суть в том, что ее действие распространяется на новые регионы, перешедшие в Дальневосточный федеральный округ из Сибирского — Бурятию и Забайкальский край.

Земельные участки можно получить и использовать под создание сельского бизнеса (растениеводство, пчеловодство, животноводство и т.д.), под строительство жилого дома или создание каких-либо общественно-полезных объектов.

Земля. Поле. СС0

Например, в Амурской области один из пользователей построил на своем дальневосточном гектаре каток, а другой начал заниматься разведением соколов и ястребов, сообщает сайт asn24.ru.

Стоимость проезда в московском метро

Жители Алтайского края часто летают в Москву по делам и передвигаются там в основном на метро. Будьте готовы к тому, что стоимость проезда в метрополитене с 1 февраля пусть и незначительно, но повышается.

Если пользоваться картой «Тройка», то зачислять на нее средства нужно исходя из цены 40 рублей за проезд (было 38 рублей). Стоимость проезда по тарифу «Единый» (для всех видов столичного транспорта) с начала февраля составит 57 рублей (вместо 55).

Ценовые изменения при покупке 5, 10 и более поездок можно посмотреть на сайте метрополитена.