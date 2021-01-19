«Тепленькая пошла!» Фоторепортаж altapress.ru с крещенского купания

«Слушай, а уже не холодно»,"Да мне халат не нужен, вообще все ок!", «Снимай нас, снимай!», «Водичка — класс!» — если вы все это слышите, значит где-то рядом есть купель. Как барнаульцы окунаются в воду на шестнадцатиградусном морозе, и о чем еще они говорят — в репортаже altapress.ru.

Крещенские купания-2021. Анна Зайкова.

Первое, что встречается на подходе к озеру Пионерское — стайка нахохлившихся полицейских. Она терпеливо следит за порядком. Чуть дальше, уже ближе к водоему, появляется стайка спасателей. Они уже не так терпеливы:

— Все! Я запрещаю вам окунаться! — говорит один матери.

Та, в теплом пуховике, пыталась уговорить залезть в озеро девчонку в розовом купальничке, которая только опустила щиколотку в воду — и была такова. Рядом с раздевалкой стоят мамы и держат маленьких детей на руках — укутанных, конечно.

Их отцы с охами, вздохами, смешками и крепкими словечками выбираются из трехградусной воды и пытаются оторвать ото льда резиновые шлепки. Попутно комментируют: «Тепленькая пошла, отличная водичка». Зубы отбивают дробь примерно у каждого третьего — и то это героически скрывается, маскируется за дрожащей улыбкой. В купели наматывает круги морж — вытаскивает лед на берег.

— В Катуни вот вода потеплее. И на Телецком. А здесь когда с головой погружаешься, прям череп ноет, — качая головами, комментируют окунувшиеся. Одеваются они, где и раздевались — на улице. Заходить в раздевалку особого смысла нет — фанерные стенки спасут разве что только от ветерка.

В воду заходит девятилетний мальчик — папа его крепко держит за руку и быстро ведет подальше, чтобы глубже погрузиться. Берег умиляется: «Молодец!» Мальчик вырывается, бежит к матери, кричит: «Да быстрее, да быстрее!!!» Наконец, махровых халат на его плечах. «Да он уже в третий раз окунается», — объясняет мать, прижимая к себе младшего. — «Я вот тоже в пятый пойду, только за детьми догляжу».

— Я с папой дома, в ванной, лучше покупаюсь, — хихикает девчонка, снимая мать на видеокамеру телефона. — Давай, мама, давай!

«Как вы готовитесь к погружению в холодную воду?» — спрашиваю у верующих, наивно надеясь на долгие споры и советы, как правильно закаляться. «А что, надо готовиться?», — самый популярный ответ.

Крещенские купания-2021. Анна Зайкова.

— Надо зайти и все, — объясняет один парнишка. — Просто берешь и идешь. Надо заходить в воду с закрытыми глазами. И нормально. Это тут, на улице холодно стоять, а так прикольная тема.

— И не заболевал ни разу?

— Да наоборот выздоравливал, — хрипловато отвечает.

Его друг окунулся впервые. «В следующем году не пойду», — коротко резюмировал он.

Другая верующая, окунавшаяся впервые, эмоций не стеснялась: «Классные ощущения, офигенно! Теперь всегда буду так делать! Подружка приезжала ночью, показывала как и что делать. Я сама мерзлячка, а тут так хорошо искупалась. Мама моя говорит, что после этого даже не заболеешь».

Крещенские купания-2021. Анна Зайкова. Крещенские купания-2021. Анна Зайкова. Крещенские купания-2021. Анна Зайкова.

— Так что все-таки нужно сделать, чтобы точно не заболеть после такого погружения? — вновь и вновь спрашиваю у собравшихся. Народный рецепт сводится к незатейливой формуле: «Вышел, обтерся, быстрее в баньку, чай, а потом можно и стопочку, как говорится». А закаляться можно и раз в год — на Крещении.