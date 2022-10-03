4 октября
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Жизнь

Тепленькая пошла. На Алтай возвращается жара до +18

Бабье лето возвращается в Алтайский край. В ближайшие дни почти не будет дождей, а на градуснике снова появятся плюсовые температуры. Какая погода будет 4−6 октября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Теплая осень.
Теплая осень.
СС0

Погода в Алтайском крае 4−6 октября

Ночью 4 октября в Алтайском крае ожидаются заморозки 0…-5 (местами до -10) градусов, а днем вероятны +7…+12 градусов, без осадков. Утром прогнозируют туман. Ветер будет северо-восточный, 2−9 м/с.

Ночью 5 октября в регионе возможны −4…+1 (местами до -9) градусов, а днем +8…+13 градусов. Сутки пройдут преимущественно без осадков. Ветер будет западный, 4−9 м/с.

Ночью 6 октября в Алтайском крае градусник покажет 0…+5 (местами до -5) градусов, а днем +13…+18 (местами +7…+12) градусов. В некоторых районах обещают небольшие дожди.

Осень. Теплая погода. Листья.
Осень. Теплая погода. Листья.
CC0

Погода в Барнауле 4−6 октября

Ночью 4 октября в Барнауле возможны −3…−5 градусов, а днем +8…+10 градусов — без осадков и с утренним туманом. Ветер будет северо-западный, 2−7 м/с.

Ночью 5 октября температура в краевой столице достигнет −3…−5 градусов, а днем +8…+10 градусов, также без осадков.

Ночью 6 октября вероятны +2…+4 градусов. Днем потеплеет до +9…+11 градусов. Ожидается небольшой дождь.

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