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28 июня 25°C

В Алтайский край возвращаются дожди

Синоптики в Алтайском крае дали прогноз погоды на предстоящие выходные. Ожидается сильные порывы ветра, температура до +30 градусов и временами дожди с градом и грозами.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае 29 июня:

ночью:

  • +12…+17 градусов,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,
  • ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с.

днем:

  • +22…+27 градусов, в восточных районах до +32 градусов,
  • в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,
  • ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.

Погода в Алтайском крае 30 июня:

ночью:

  • +7…+12 градусов,
  • в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе в восточных районах сильный дождь, град,
  • ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15 -20 м/с.

днем:

  • +19…+24 градуса,
  • в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град,
  • ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15 -20 м/с.

Погода в Алтайском крае 1 июля:

ночью:

  • +7…+12 градусов,
  • местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град,
  • ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

днем:

  • +19…+24 градуса,
  • местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град,
  • ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.

Погода в Барнауле

29 июня:

  • +25…+27 градусов,
  • во второй половине дня дождь, гроза, возможен град,
  • ветер северо-западный, 10−15 м/с.

30 июня:

  • +21…+23 градусов,
  • в первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза,
  • ветер северный, 10−15 м/с.

1 июля:

  • +20…+22 градус,
  • во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза,
  • ветер северный, 4−9 м/с.
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