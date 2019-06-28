В Алтайский край возвращаются дожди

Погода в Алтайском крае 29 июня:
ночью:
- +12…+17 градусов,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,
- ветер северо-западный, 5−10 м/с, местами порывы 11−16 м/с.
днем:
- +22…+27 градусов, в восточных районах до +32 градусов,
- в отдельных районах небольшой и умеренный дождь, гроза, при грозе местами сильный дождь, град,
- ветер северо-западный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с.
Погода в Алтайском крае 30 июня:
ночью:
- +7…+12 градусов,
- в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, при грозе в восточных районах сильный дождь, град,
- ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15 -20 м/с.
днем:
- +19…+24 градуса,
- в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь, гроза, град,
- ветер северный, 7−12 м/с, местами порывы 15 -20 м/с.
Погода в Алтайском крае 1 июля:
ночью:
- +7…+12 градусов,
- местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град,
- ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
днем:
- +19…+24 градуса,
- местами небольшой и умеренный дождь, гроза, град,
- ветер северный, 4−9 м/с, местами порывы 10−15 м/с.
Погода в Барнауле
29 июня:
- +25…+27 градусов,
- во второй половине дня дождь, гроза, возможен град,
- ветер северо-западный, 10−15 м/с.
30 июня:
- +21…+23 градусов,
- в первой половине дня небольшой дождь, возможна гроза,
- ветер северный, 10−15 м/с.
1 июля:
- +20…+22 градус,
- во второй половине дня небольшой дождь, возможна гроза,
- ветер северный, 4−9 м/с.