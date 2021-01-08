Тепло близко: когда в Алтайском крае ожидается потепление до -10 градусов

Ночью 9 января ожидается температура −29…−34 градусов, местами в предгорьях −23…−28 градусов. Ветер южный 3−8 метров в секунду.
Температура днем составит −10…−15 градусов, местами по востоку −17…−22 градуса, без осадков. В утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный 3−8 метров в секунду.
В Барнауле ночью 9 января температура составит −31… −33 градусов. Днем потеплеет до −20…−22 градусов. Осадки не ожидаются, на дорогах гололедица. Ветер южный 3−8 метров в секунду.
Напомним, что 7 и 8 января из-за предельно низких температур -35 и ниже было объявлено штормовое предупреждение. Аномально холодная погода сохраняется в Алтайском крае с 1 января.