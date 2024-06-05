Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе температура составит 3-8 градусов тепла.
Ожидается преимущественно сухая погода, но на юге и востоке могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем температура ожидается 16-21 градусов тепла.
В основном без осадков.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в городе было 4-6 градусов со знаком «+».
Преимущественно без осадков.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
Днем в Барнауле температура составит 16-18 градусов.
Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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