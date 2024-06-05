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Жизнь

Тепло и без осадков. Какая погода будет в Алтайском крае 5 июня

В Алтайский край пришло тепло и погода без осадков, однако есть нюанс. О нем рассказали в краевом ЦГМС.

Жара. Солнце. Погода.
Жара. Солнце. Погода.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составит 3-8 градусов тепла.

Ожидается преимущественно сухая погода, но на юге и востоке могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура ожидается 16-21 градусов тепла.

В основном без осадков.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в городе было 4-6 градусов со знаком «+».

Преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный, 4-9 м/с.

Днем в Барнауле температура составит 16-18 градусов.

Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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