Тепло и дожди. Какая погода будет в Алтайском крае 30 марта

Погода в Алтайском крае
В регионе ночью температура составила 0,+5 гр. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
Днем ожидается температура +8,+13 гр., по северо-западу местами +2,+7 гр. В отдельных районах небольшие дожди. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице температура составила +1,+3 гр. В отличие от всего региона, в Барнауле осадков нет.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Днем в Барнауле ожидается температура +8,+10 гр.
Возможен небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
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