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Жизнь

Тепло на паузе. В Алтайский край придут дожди, грозы и порывистый ветер

В Алтайском крае в период с 14 по 17 мая сохраняется штормовое предупреждение. О подробностях погоды рассказали алтайские синоптики.

Дождь в Барнауле.
Дождь в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Алтайском крае

Температура в регионе ночью варьировалась от 13 до 18 градусов тепла. По западу местами 7-12 градусов.

В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем температура не изменится. Жителей Алтайского края ожидает похолодание до 13-18 градусов, по югу и востоку местами 20-25 градусов.

В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Погода в Барнауле

В столице региона ночью температура составила 13-15 градусов.

Во второй половине ночи временами дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Днем в Барнауле ожидается 15-17 градусов.

Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

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