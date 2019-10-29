Тепло под +20 градусов: стало известно, каким будет начало ноября в Алтайском крае

Последний месяц осени в Алтайском крае стартует с теплой погоды. По предварительным данным, местами 1 ноября температура воздуха будет достигать +18 градусов, сообщила altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

По словам синоптика, в течение всей рабочей недели в регионе будет достаточно тепло. Установление высоких температур связано тем, что районы Алтайского края находятся под влиянием циклона, который сопровождается затоком теплого воздуха из Казахстана.

В ближайшие несколько суток температуры воздуха в дневное время будут балансировать в диапазоне +11…+16 градусов. Холоднее будет только 30 октября, когда в большинстве районов края столбики термометров покажут +5…+10 градусов, в южных районах будет до +15 градусов.

А 1 ноября, как рассказала Людмила Сырых, станет еще теплее. В этот день в крае будет +13…+18 градусов.

«Такие температуры, конечно, превышают показатель нормы для нашего региона», — подчеркнула представитель алтайского ЦГМС.

При этом следует отметить, что период теплой погоды в Алтайском крае в настоящее время сопровождается сильным порывистым ветром и осадками.