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Жизнь

Тепло под +20 и угроза потопа. Весна в Алтайском крае набирает обороты

Синоптики прогнозируют благоприятную погоду в Алтайском крае в четверг, 15 апреля, но предупреждают об угрозе подтоплений из-за паводка.

Обь перед началом ледохода.
Обь перед началом ледохода.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

«В ближайшие сутки — двое продолжится подъем уровней воды реки Алей — г. Алейск, возможно достижение опасной отметки, подтопление прибрежных территорий населенных пунктов», — говорится в сообщении алтайского Гидрометцентра.

Дневные температуры 15 апреля составят +9…+14 градусов, местами по юго-западу до +19 градусов. В крае будет преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле также преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +12…+14 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 метров в секунду.

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