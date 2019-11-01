Тепло, прощай: в Алтайском крае резко сменится погода

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о резкой смене погоды 2 ноября. В регионе ожидается мокрый снег, сильный ветер и голедица на дорогах.

2 ноября ночная температура воздуха составит −3…+2 градуса, днем будет +2…+7 градусов. Ветер усилится до 21 м/с.

В отдельных районах будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица

В алтайской Госавтоинспекции просят автолюбителей быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам также следует быть аккуратными в непогоду: