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Жизнь

Тепло, прощай: в Алтайском крае резко сменится погода

МЧС предупреждает жителей Алтайского края о резкой смене погоды 2 ноября. В регионе ожидается мокрый снег, сильный ветер и голедица на дорогах.

Снег. Мокрый снег.
Снег. Мокрый снег.
СС0

2 ноября ночная температура воздуха составит −3…+2 градуса, днем будет +2…+7 градусов. Ветер усилится до 21 м/с.

В отдельных районах будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица

В алтайской Госавтоинспекции просят автолюбителей быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам также следует быть аккуратными в непогоду:

  • Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
  • При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
  • Отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
  • Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.
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