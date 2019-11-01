Тепло, прощай: в Алтайском крае резко сменится погода

2 ноября ночная температура воздуха составит −3…+2 градуса, днем будет +2…+7 градусов. Ветер усилится до 21 м/с.
В отдельных районах будут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица
В алтайской Госавтоинспекции просят автолюбителей быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования в отсутствии встречного транспорта.
Пешеходам также следует быть аккуратными в непогоду:
- Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то водитель вас видит и пропускает;
- При отсутствии тротуаров двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта;
- Отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами;
- Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда, значительно увеличивается.