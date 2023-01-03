Тепло со снегом. Погода в Алтайском крае и Барнауле 3 января

Жителей Алтайского края дождались теплых деньков после продолжительных морозов. Алтайский гидрометцентр сообщает , какая погода будет в регионе 3 января.

Погода в Алтайском крае

Ночью жителей Алтайского края ожидает похолодание — температура опустится до −8…−13 градусов, местами до −17…−22 градусов. Возможен небольшой снег.

Ветер южный — 3−8 м/с. Местами порывы могут достигать до 16 м/с.

Днем температура поднимется до −3…−8 градусов. В горных районах возможно плюсовая — до +2. В утренние часы по востоку местами ожидают изморозь и туман. В отдельных районах — небольшой снег, возможны метели.

Ветер южный, 5−10 м/с. Местами порывы 15−20 м/с. По югу — до 25 м/с.

Девушка зимой. СС0

Погода в Барнауле

Ночью температура в Барнауле опустится до −11…−13 градусов. Ветер будет южным, 3−8 м/с.

Утром будет потепление, столбик термометра поднимается до −3…−5 градусов. Утром возможен небольшой снег. Ветер южный, 5−10 м/с.