10 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Тепло возвращается. Погода 10 апреля в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра передают возвращение тепла в Алтайском крае. О погоде 10 апреля — в материале altapress.ru.

Весна.
Весна.
СС0

Погода в Алтайском крае

Ночь 10 апреля в Алтайском крае выдастся прохладной. Температура составит −3…−8 градусов. Возможен небольшой снег.

Днем потеплеет до +8…+13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью в Барнауле составит −3…−5 градусов. Синоптики передают, что снега и дождя не предвидится.

Днем барнаульцы смогут насладиться небольшим теплом — +8…+10 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, порывы до 12 м/с.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость