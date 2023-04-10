Тепло возвращается. Погода 10 апреля в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Ночь 10 апреля в Алтайском крае выдастся прохладной. Температура составит −3…−8 градусов. Возможен небольшой снег.
Днем потеплеет до +8…+13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, местами порывы могут достигать до 14 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью в Барнауле составит −3…−5 градусов. Синоптики передают, что снега и дождя не предвидится.
Днем барнаульцы смогут насладиться небольшим теплом — +8…+10 градусов. Ветер юго-западный, 3−8 м/с, порывы до 12 м/с.