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Жизнь

Теплое дыхание Каспия. Когда на Алтайский край обрушится 15-градусная жара и сколько она продлится

Потепление начинается в Алтайском крае в четверг, 18 марта. Уже на выходных местами по региону ожидается жара до +15 градусов. Начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых рассказала altapress.ru, как будет меняться погода в ближайшие дни.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

По словам собеседницы, 18 и 19 марта районы Алтайского края будут находиться под влиянием теплых фронтов северного циклона.

В этой связи в четверг в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах будет сильная гололедица.

Дневные температуры 18 марта составят 0…-5 градусов. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.

Днем 19 марта в крае будет также 0…-5 градусов, но местами по югу потеплеет до +5 градусов. Согласно прогнозу, в пятницу в регионе будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.

Наиболее теплым днем на этой неделе станет суббота, 20 марта. По словам Людмилы Сырых, на выходных районы Алтайского края будут находиться в теплом секторе южного циклона, который движется с Каспийского моря.

Весна. Март.
Весна. Март.
Михаил Хаустов

В результате температура воздуха в субботу составит +2…+7 градусов, а местами по югу ожидается тепло до +10…+15 градусов.

Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:

Столь сильное потепление будет непродолжительным. Уже в воскресенье, 21 марта, температура воздуха в крае будет ниже, чем в субботу на 4 — 6 градусов.

При этом эксперт уточнила, что в последующие дни синоптики не прогнозируют похолодания, сопоставимого с тем, которое имело место в Алтайском крае в начале текущей недели.

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