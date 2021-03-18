Теплое дыхание Каспия. Когда на Алтайский край обрушится 15-градусная жара и сколько она продлится

По словам собеседницы, 18 и 19 марта районы Алтайского края будут находиться под влиянием теплых фронтов северного циклона.
В этой связи в четверг в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах будет сильная гололедица.
Дневные температуры 18 марта составят 0…-5 градусов. Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду.
Днем 19 марта в крае будет также 0…-5 градусов, но местами по югу потеплеет до +5 градусов. Согласно прогнозу, в пятницу в регионе будет преимущественно без осадков. На дорогах сильная гололедица.
Наиболее теплым днем на этой неделе станет суббота, 20 марта. По словам Людмилы Сырых, на выходных районы Алтайского края будут находиться в теплом секторе южного циклона, который движется с Каспийского моря.
В результате температура воздуха в субботу составит +2…+7 градусов, а местами по югу ожидается тепло до +10…+15 градусов.
Людмила Сырых,
начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС:
Столь сильное потепление будет непродолжительным. Уже в воскресенье, 21 марта, температура воздуха в крае будет ниже, чем в субботу на 4 — 6 градусов.
При этом эксперт уточнила, что в последующие дни синоптики не прогнозируют похолодания, сопоставимого с тем, которое имело место в Алтайском крае в начале текущей недели.