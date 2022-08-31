31 августа
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Жизнь

Терапевт даже разговаривать не хочет. Александру Терентьеву пришлось добиваться льготных лекарств для больного сахарным диабетом через прокуратуру

Таблетки, обещают, придут, а инсулина нет, и когда будет, неизвестно. Терапевт даже разговаривать не хочет, отправляет в министерство — в общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева обратилась внучка, с просьбой помочь ее дедушке, страдающему сахарным диабетом, получить положенные ему по закону льготные лекарства. Пенсионер проживает в п. Лебяжье, и как выяснилось, после проверки прокуратуры, длительное время имеет проблемы с неполучением жизненно важных для него препаратов.

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Дмитрий Лямзин

Прокуратурой была проведена проверка после запроса Александра Терентьева в надзорное ведомство. В ее результате было установлено, что пациент состоит на диспансерном учете в КГБУЗ «городская поликлиника № 10» с 2012 года с диагнозом «сахарный диабет 2 типа». С учетом заболевания эндокринологом ему был назначен препарат «Хумалог Микс 50», а также определена потребность в сопутствующих медицинских изделиях. 14 июля этого года был выдан очередной рецепт на льготное обеспечение вышеуказанным лекарством и иглами, который был обслужен с нарушением предусмотренного законом срока, лишь 21 июля 2022 года. Кроме того, органы прокуратуры обнаружили на отсроченном обслуживании выписанный рецепт на 6 упаковок тест-полосок.

Анализ причин и условий, способствовавших длительному необеспечению заявителя данным препаратом и медицинскими изделиями, «свидетельствуют о необоснованном бездействии Министерства здравоохранения Алтайского края по организации закупочных процедур, нарушении прав пациента на бесплатное лекарственное обеспечение», — сообщает прокуратура. Министру здравоохранения региона вынесено представление.

Источник: altai.spravedlivo.ru

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