22 июня
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Жизнь

Теремок дождался. Как восстанавливают старинный деревянный дом в центре Барнаула

Второй год подряд в Барнаула волонтеры будут заниматься восстановлением деревянной архитектуры. На этот раз они займутся реконструкцией внешнего вида дома, построенного более 100 лет назад.

Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.

Проект по восстановлению деревянной архитектуры «Дома» работает в Барнауле второй год. Его автором стала член краевого Молодежного парламента Анастасия Кузеванова. Осуществить проект получилось благодаря гранту "Росмолодежи" и спонсорской помощи.

Прежде чем приступить к работе, волонтеры проекта прошли теоретическое обучение, где изучили образцы русского деревянного зодчества, в том числе алтайских мастеров.

Участники проекта также познакомились с тематикой культурного волонтерства, видами восстановительных работ на деревянных объектах и прошли практическое обучение.

Результатом проекта станет восстановление старинного деревянного здания, которое располагается в Барнауле на улице Анатолия, 59. Этот двухэтажный дом с интересными орнаментами на фасаде был построен еще в 1917 году.

Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Реставрация дома на ул. Анатолия, 59.
Павел Запруднов.

«Сейчас мы начали очищать дом от пыли, потом будем снимать старую краску с наличников и восстановим разрушенные детали резьбы. Затем будем покрывать дом защитным составом, чтобы продлить дереву жизнь, и покрасим наличники. В ходе исследования заметили, что они изначально были не такого цвета, как сейчас. Поговорив с жителями, решили, что будем возвращать исторический цвет», - рассказала Анастасия Кузеванова.

Работы на объекте будут проходить по вечерам с 17:00 до 20:00 с понедельника по субботу, за исключением дождливых и праздничных дней. Организаторы призывают всех неравнодушных жителей города также принять участие в восстановлении городской архитектуры. Вновь присоединившиеся волонтеры пройдут обучение, а лучших из них наградят памятной символикой.

Ранее стало известно, как продвигается реконструкция путепровода по пр. Ленина в Барнауле.

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