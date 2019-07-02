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Жизнь

«Термокружка Путина» стала хитом продаж в Китае

Белый термос, с которым президент России Владимир Путин пришел на ужин лидеров стран G20, пользуется большим спросом на китайской онлайн-платформе Taobao. Об этом пишет РБК со ссылкой на Glonal Times.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru

«Копия термокружки Путина находится на предпродажной подготовке. Она будет доставлена в течение двух недель», — говорится в описании товара. Производители описывают этот термос как «высококачественный» и «полезный для здоровья».

Комментируя появление Путина с термосом на ужине в рамках саммита G20, который в конце июня прошел в Осаке, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что в емкости был чай. При этом Песков отметил, что он удивлен вниманием журналистов к термокружке президента, и добавил, что о ней ранее рассказывали в передаче «Москва. Кремль. Путин».

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