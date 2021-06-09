Терпеливые злодеи. Новый вид телефонных мошенников появился в России

Сбербанк заявил о появлении в России «терпеливых» телефонных мошенников. В связи с тем, что граждане стали реже попадаться на уловки, злоумышленники стали разрабатывать более «терпеливые» схемы, передает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

«Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей», — констатировал Кузнецов, подчеркнув, что теперь злодеи прибегают к новому способу обмана под видом трудоустройства.

Например, появляется некий «рекрутер», который предлагает устроиться на высокооплачиваемую должность, долго убеждает соискателя, общается с ним на протяжении нескольких дней и может даже устроить видеоконференцию.

В итоге многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой.

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну, а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — добавил Станислав Кузнецов.

В этой связи представитель Сбербанка посоветовал тщательно проверять всю информация о «работодателях».