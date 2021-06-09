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Жизнь

Терпеливые злодеи. Новый вид телефонных мошенников появился в России

Сбербанк заявил о появлении в России «терпеливых» телефонных мошенников. В связи с тем, что граждане стали реже попадаться на уловки, злоумышленники стали разрабатывать более «терпеливые» схемы, передает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Телефон. Переговоры.
Телефон. Переговоры.
Pixabay.com

«Безусловно, мошенникам становится все труднее и труднее добиваться своих целей», — констатировал Кузнецов, подчеркнув, что теперь злодеи прибегают к новому способу обмана под видом трудоустройства.

Например, появляется некий «рекрутер», который предлагает устроиться на высокооплачиваемую должность, долго убеждает соискателя, общается с ним на протяжении нескольких дней и может даже устроить видеоконференцию.

В итоге многие верят, что их взяли на работу в хорошую компанию с высокой зарплатой.

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну, а дальше закономерный итог — похищение денежных средств», — добавил Станислав Кузнецов.

В этой связи представитель Сбербанка посоветовал тщательно проверять всю информация о «работодателях».

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