Территория праздника: в «Пионер-парке» состоится долгожданный розыгрыш призов

Детский лабиринт «Волшебный лес» идеально подойдет для самых маленьких посетителей. Ребята окунутся в атмосферу сказочных джунглей, почувствуют себя настоящими путешественниками. Цена в час составляет всего 200 рублей , а за целый день — 400 рублей .

Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк», расположенная на 4-м этаже ТРЦ «Пионер» , — намного больше, чем просто детская игровая комната. Посетители найдут множество способов отлично провести время, ведь в «арсенале» парка представлены развлечения на любой вкус и для любого возраста.

Август — это не только время утомительной подготовки к новому учебному году. Это самый яркий, самый насыщенный месяц лета! И когда, если не сейчас, окунуться с головой в атмосферу детства, беззаботности и праздника! В « Пионере » есть как раз такое место!

Батут и поролоновая яма подойдут для самых энергичных и активных. Если ваш непоседа любит прыгать на кровати — это место станет отличной альтернативой! Море позитива и ярких эмоций гарантировано! Цена вопроса — 150 рублей за 15-минутный сеанс.

Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер»

Почувствовать себя настоящим пилотом гоночного болида вы сможете, оказавшись на автодроме. Скорость, драйв и азарт никого не оставят равнодушными. Наши машины просты в управлении и безопасны. Стоимость одного заезда — 150 рублей.

Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер»

Для юных альпинистов и искателей приключений идеально подойдет скалодром. Самые ловкие и спортивные оценят по достоинству это испытание. Цена — 150 рублей за 5 подъемов.

Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер»

Настоящая атмосфера экстрима ждет посетителей веревочного парка. Увлекательное приключение подарит незабываемые ощущения самым смелым ребятам. Цена — 200 рублей. В стоимость входит 1 проход и 1 подъем на скалодром.

Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер»

Помимо этого, посетителей парка ждут множество игровых автоматов, аттракционы дополненной реальности, мастер-классы и шоу-программы.

Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер» Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер» Мультимедийная территория развлечений «Пионер-парк». Источник: ТРЦ «Пионер»

Постоянных клиентов парка порадует наша система лояльности. При пополнении карты парка на сумму 7 тысяч рублей вы получите постоянную скидку 5%, когда сумма достигнет 10 тысяч, скидка вырастет до 7%, а при 15 тысячах скидка станет 15%! Для семей с тремя и более детьми скидка составит 15%, близнецам и двойняшкам парк дарит скидку 10%, а в день рождения вы получите скидку 30%!

И еще одна отличная новость! 31 августа в «Пионер-парке» состоится долгожданный розыгрыш призов с Гарри Поттером и Гермионой! Вас ожидает волшебная шоу-программа: магические аниматоры, шоу мыльных пузырей, крио-шоу, серебряное шоу. Также вас ждут суперподарки: ноутбук, планшеты, портативные колонки, наушники. Начало праздника в 13.00.

Чтобы принять участие в розыгрыше, вам необходимо пополнить карту парка на сумму от 1000 рублей и зарегистрировать чек на кассе.

Количество чеков не ограничено, а это значит, что шансы получить крутые подарки к новому учебному году возрастают в разы!

Ждём всех в «Пионер-парке» и желаем удачи в розыгрыше призов!

*Подробности об акции, порядке ее проведения, количестве и правилах выдачи призов уточняйте в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» или Instagram, а также по тел. 590−421. Информация о стоимости действительна на момент публикации.