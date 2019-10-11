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11 октября 3°C

Тест. Готовы ли вы выживать при ядерном взрыве?

Политики и СМИ постоянно говорят и пишут о возможной ядерной войне. Человечество так давно живет в страхе перед этой угрозой, что уже привыкло к нему. Но далеко не все представляют, как действовать в случае ядерной угрозы. Предлагаем пройти тест и узнать, как вести себя при ядерном ударе и чего делать ни в коем случае нельзя.

12 октября 1961 г.. Ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне
12 октября 1961 г.. Ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне
nv.am

Факт

11 октября 1961 года на Семипалатинском полигоне впервые в СССР произвели подземный ядерный взрыв.

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