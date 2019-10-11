Тест. Готовы ли вы выживать при ядерном взрыве?

Политики и СМИ постоянно говорят и пишут о возможной ядерной войне. Человечество так давно живет в страхе перед этой угрозой, что уже привыкло к нему. Но далеко не все представляют, как действовать в случае ядерной угрозы. Предлагаем пройти тест и узнать, как вести себя при ядерном ударе и чего делать ни в коем случае нельзя.