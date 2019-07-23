Тест. Как хорошо вы знаете Шукшина?

23 июля начинается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». День рождения Василия Шукшина в 2019 году будут отмечать пять дней. Праздник традиционно откроют в Барнауле, а завершат в Сростках большим представлением на горе Пикет. Altapress.ru предлагает проверить, как хорошо вы знакомы с фактами биографии и творчеством знаменитого земляка.