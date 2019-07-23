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23 июля 15°C

Тест. Как хорошо вы знаете Шукшина?

23 июля начинается фестиваль «Шукшинские дни на Алтае». День рождения Василия Шукшина в 2019 году будут отмечать пять дней. Праздник традиционно откроют в Барнауле, а завершат в Сростках большим представлением на горе Пикет. Altapress.ru предлагает проверить, как хорошо вы знакомы с фактами биографии и творчеством знаменитого земляка.

Василий Шукшин.
Василий Шукшин.
ГМИЛИКА.
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