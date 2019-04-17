Тест: вы защищаете природу или вредите ей? Проверьте знания в экологии

Вместе с «Сибирской генерирующей компанией» altapress.ru подготовил тест, который поможет отделить, насколько подкованы в этой теме.
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Мы привыкли думать, что разбираемся в экологии. Но по некоторым вопросам находимся в плену стереотипов, которые мешают нам действовать на пользу окружающей среды.
Вместе с «Сибирской генерирующей компанией» altapress.ru подготовил тест, который поможет отделить, насколько подкованы в этой теме.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter