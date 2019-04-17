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Жизнь
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Тест: вы защищаете природу или вредите ей? Проверьте знания в экологии

Мы привыкли думать, что разбираемся в экологии. Но по некоторым вопросам находимся в плену стереотипов, которые мешают нам действовать на пользу окружающей среды.

Природа.
Природа.
СС0

Вместе с «Сибирской генерирующей компанией» altapress.ru подготовил тест, который поможет отделить, насколько подкованы в этой теме.

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