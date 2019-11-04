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Жизнь

Тест. Смута и каннибалы в Кремле. Знаете ли вы историю Дня народного единства?

4 ноября в России отмечают День народного единства. Он посвящен освобождению страны от польско-литовских интервентов — одному из важнейших событий в истории российской государственности. А знаете ли вы о нем что-то, кроме фамилий Минина и Пожарского? Altapress.ru предлагает пройти короткий тест и проверить себя.

Картина "Минин и Пожарский"
Картина "Минин и Пожарский"
Mikhail Scotti, СС0 via Wikimedia Commons
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