Тест. Смута и каннибалы в Кремле. Знаете ли вы историю Дня народного единства?

4 ноября в России отмечают День народного единства. Он посвящен освобождению страны от польско-литовских интервентов — одному из важнейших событий в истории российской государственности. А знаете ли вы о нем что-то, кроме фамилий Минина и Пожарского? Altapress.ru предлагает пройти короткий тест и проверить себя.