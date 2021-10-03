Приметы на Астафия Ветряка: что категорически запрещено делать 3 октября

День Астафия Ветряка отмечают 3 октября. В этот праздник на Руси рубили позднюю капусту и и бросали буханку хлеба в реку.

Кто такой Астафий Ветряк?

Милосердный военачальник Плакида всегда помогал нуждающимся. После распятия Христа он принял веру и получил имя Евстафий (Астафий).

Святой потерял жену и двоих сыновей. За отказ принести жертву богам казнили и его самого.

Традиции 3 октября

На Астафия Ветряка (эту дату еще называли Мельником) принято рубить самую позднюю капусту и варить из нее щи. По поверью, их сладковатый вкус 3 числа сулит удачу и «сладкую жизнь».

Россия: щи открытые источники

Русские мельники в праздник бросали в реку буханку хлеба и следом выливали водку, чтобы задобрить русалок, водяных, огородиться от бед.

Дом предки окуривали можжевельником и зверобоем для защиты от чужого злого глаза.

Кроме того, сегодня следует:

отдыхать и избавляться от лишних обязанностей , если у вас болит шея;

если у вас болит шея; исполнять мечты , если затекают руки.

Запреты на Астафия Ветряка

Сковорода. СС0

Сегодня нельзя:

брать взаймы кастрюли и сковороды. В противном случае из дома может «скоропостижно» исчезнуть вся посуда;

стряхивать воду с помытых рук. Прародители были уверены , что без полотенца легко наплодить червей и паразитов;

Махровые полотенца. СС0

усаживать за стол 13 человек. Это отсылка к библейскому сюжету , где тринадцатым был Иуда.

Народные приметы дня