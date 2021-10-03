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Жизнь

Приметы на Астафия Ветряка: что категорически запрещено делать 3 октября

День Астафия Ветряка отмечают 3 октября. В этот праздник на Руси рубили позднюю капусту и и бросали буханку хлеба в реку.

Церковь. Храм. Православие
Церковь. Храм. Православие
СС0

Кто такой Астафий Ветряк?

Милосердный военачальник Плакида всегда помогал нуждающимся. После распятия Христа он принял веру и получил имя Евстафий (Астафий).

Святой потерял жену и двоих сыновей. За отказ принести жертву богам казнили и его самого.

Традиции 3 октября

На Астафия Ветряка (эту дату еще называли Мельником) принято рубить самую позднюю капусту и варить из нее щи. По поверью, их сладковатый вкус 3 числа сулит удачу и «сладкую жизнь».

Россия: щи
Россия: щи
открытые источники

Русские мельники в праздник бросали в реку буханку хлеба и следом выливали водку, чтобы задобрить русалок, водяных, огородиться от бед.

Дом предки окуривали можжевельником и зверобоем для защиты от чужого злого глаза.

Кроме того, сегодня следует:

  • отдыхать и избавляться от лишних обязанностей, если у вас болит шея;
  • исполнять мечты, если затекают руки.

Запреты на Астафия Ветряка

Сковорода.
Сковорода.
СС0

Сегодня нельзя:

  • брать взаймы кастрюли и сковороды. В противном случае из дома может «скоропостижно» исчезнуть вся посуда;
  • стряхивать воду с помытых рук. Прародители были уверены, что без полотенца легко наплодить червей и паразитов;
Махровые полотенца.
Махровые полотенца.
СС0
  • усаживать за стол 13 человек. Это отсылка к библейскому сюжету, где тринадцатым был Иуда.

Народные приметы дня

  • Не все ненастья на Астафия — проглянет и ясный день;
  • Если тепло и летает паутина, то снега долго не будет;
  • Коли дует южный ветер — быть теплу;
  • Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким — к ненастью.
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