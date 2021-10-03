Приметы на Астафия Ветряка: что категорически запрещено делать 3 октября

Кто такой Астафий Ветряк?
Милосердный военачальник Плакида всегда помогал нуждающимся. После распятия Христа он принял веру и получил имя Евстафий (Астафий).
Святой потерял жену и двоих сыновей. За отказ принести жертву богам казнили и его самого.
Традиции 3 октября
На Астафия Ветряка (эту дату еще называли Мельником) принято рубить самую позднюю капусту и варить из нее щи. По поверью, их сладковатый вкус 3 числа сулит удачу и «сладкую жизнь».
Русские мельники в праздник бросали в реку буханку хлеба и следом выливали водку, чтобы задобрить русалок, водяных, огородиться от бед.
Дом предки окуривали можжевельником и зверобоем для защиты от чужого злого глаза.
Кроме того, сегодня следует:
- отдыхать и избавляться от лишних обязанностей, если у вас болит шея;
- исполнять мечты, если затекают руки.
Запреты на Астафия Ветряка
Сегодня нельзя:
- брать взаймы кастрюли и сковороды. В противном случае из дома может «скоропостижно» исчезнуть вся посуда;
- стряхивать воду с помытых рук. Прародители были уверены, что без полотенца легко наплодить червей и паразитов;
- усаживать за стол 13 человек. Это отсылка к библейскому сюжету, где тринадцатым был Иуда.
Народные приметы дня
- Не все ненастья на Астафия — проглянет и ясный день;
- Если тепло и летает паутина, то снега долго не будет;
- Коли дует южный ветер — быть теплу;
- Утром небо белесоватое, мутное, кажется низким — к ненастью.