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Тестовую отправку продуктов перемола с Алтая на Дальний Восток осуществили «Грузовым экспрессом»

ОАО «РЖД» в рамках сервиса «Грузовой экспресс» организовало тестовую отправку 17 вагонов с продуктами перемола (пшеничная и ржаная мука, овсяные хлопья и др) со станций Алейская, Рубцовск и Барнаул в Алтайском крае на Дальний Восток.

Грузовой экспресс
Грузовой экспресс

Владельцы груза — четыре крупнейших сельхозпроизводителя региона: АО «Мельник», ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова», ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Усть-Калманский элеватор».

Перевозка была организована в восточном направлении в качестве демонстрации грузоотправителям всех преимуществ сервиса «Грузовой экспресс». Благодаря нему срок доставки вагонов сократился почти вдвое в сравнении с традиционной технологией.

Формирование единого «грузового каркаса» на базе универсальных терминальных мощностей в крупных промышленных центрах на полигоне от Сибири до Дальнего Востока в совокупности с развитием сервиса «Грузовой экспресс» позволит повысить экономическую эффективность перевозок для грузоотправителей, привлечь дополнительные объемы грузов на железную дорогу.

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