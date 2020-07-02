Тестовую отправку продуктов перемола с Алтая на Дальний Восток осуществили «Грузовым экспрессом»

Владельцы груза — четыре крупнейших сельхозпроизводителя региона: АО «Мельник», ЗАО «Алейскзернопродукт имени С.Н. Старовойтова», ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов» и ООО «Усть-Калманский элеватор».
Перевозка была организована в восточном направлении в качестве демонстрации грузоотправителям всех преимуществ сервиса «Грузовой экспресс». Благодаря нему срок доставки вагонов сократился почти вдвое в сравнении с традиционной технологией.
Формирование единого «грузового каркаса» на базе универсальных терминальных мощностей в крупных промышленных центрах на полигоне от Сибири до Дальнего Востока в совокупности с развитием сервиса «Грузовой экспресс» позволит повысить экономическую эффективность перевозок для грузоотправителей, привлечь дополнительные объемы грузов на железную дорогу.