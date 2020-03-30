Тевфик Ариф намерен купить футбольный клуб «Астон Вилла».

Уже долгое время не утихают слухи о планах Тевфика Арифа купить легендарный футбольный клуб Англии «Астон Вилла». Миллиардер турецкого происхождения из Казахстана стал популярным после сотен миллионов долларов инвестиций в строительные проекты Дональда Трампа.

Тесное сотрудничество Тофика Арифова с Трампом закончилось еще задолго до того, как последний начал политическую карьеру, ориентировочно в 2008 году. При этом последняя лицензионная сделка касательно отеля Конрад во Флориде завершилась в 2017 году. Но скандалы вокруг отношений Трампа с Россией продолжаются до сих пор. Несмотря на все противоречивые заявления, Тофик Арифов решил не вмешиваться в провокации прессы и отойти от активного ведения большого бизнеса. Бизнесмен часто отдыхает в родной Турции, иногда навещая Англию и Швецию для участия в благотворительных ивентах. Но одной благотворительностью он не ограничивается. Дело в том, что уже не первый день ходят слухи о его планах на покупку легендарного футбольного клуба «Астон Вилла». Правда это или нет, разбирались наши журналисты.

Тевфик Ариф — слухи о покупке клуба «Астон Вилла»

Неудивительно, что Тевфик Ариф заинтересовался покупкой данного клуба, ведь с ним его вполне могла ожидать череда побед в каждом сезоне. Ведь Астон Вилла - древний заклятый соперник Бирмингема, обладает одними из самых лучших футболистов в мире. У них также образовалась более чем 100-летняя культура тренировок и стратегического планирования побед в чемпионатах, ведь клуб существует с марта 1874 года. Можно с уверенностью сказать, что Астон Вилла стоял у истоков самого европейского футбола как такового. Они также стали одними из 12 основателей Футбольной лиги Англии в далеком 1888 году.

Глядя на этот футбольный клуб, можно предположить, что им всегда везет. Астон Вилла — семикратный чемпион Кубка Англии, обладатель суперкубка Англии, Кубка чемпионов, Суперкубка УЕФА, Кубка Лиги (пятикратный). Также у них есть собственный, домашний стадион на 41 000 мест под названием «Вилла Парк». Как мы видим, у Астон Вилла есть прекрасные условия для того, чтобы заполучить самых влиятельных инвесторов в мире.

По неофициальным источникам, приближенным к самому бизнесмену, Тофик Арифов на данный момент находится на финальной стадии переговоров с действующим правлением данного футбольного клуба. К чему приведут длительные согласования всех деталей — держится в строжайшем секрете. Известно только, что называется сумма в более чем 60 миллионов фунтов стерлингов.

Тофик Арифов о покупке Астон Вилла

Как предприниматель, несомненно, Тевфик Арифов может вполне трезво оценить целесообразность данной покупки. Ведь карьера владельца международной корпорации Bayrock Group наделила его богатым опытом переговоров и продаж. Около 20 лет службы в Министерстве торговли Советского Союза обеспечили Тофику Арифу опыт глобальных международных переговоров и торговых отношений в сфере гостиничного хозяйства. Далее в качестве владельца Актюбинского хромового завода ему удалось наладить глобальные продажи этого металла и вывести из кризиса перестройки данное предприятие.

В период начала девяностых Тевфик Ариф решил переселиться на родину своих родителей, в Турцию. Дело в том, что доминирование местной мафии в Москве на тот момент набрало нешуточные обороты и для того, чтобы обеспечить безопасность своей семье, бизнесмен решился на такой шаг. В Турции он хоть и не имел гражданства, но также смог развернуть несколько успешных бизнес-проектов.

Далее был самый важный этап в построении бизнес-империи Тофика Арифа — создание Bayrock Group и успешная имплементация многих строительных проектов в основном на юго-восточном побережье США. Один из самых известных и влиятельных бизнес-партнеров Тофика Арифова — Дональд Трамп. Вместе они построили несколько небоскребов, которые финансировал именно Тофик Арифов. Речь идет о легендарной высотке Trump SoHo, отеле «Конрад» в Форт Лодердейле, небоскребе Trump International, реставрации Loehmann’s Seaport Plaza. Вместе с компанией Трампа Тофик Арифов также построил ряд объектов в Москве и на побережье Анталии в Турции. Какова же дальнейшая судьба его бизнеса? Захочет ли он вложить настолько крупную сумму в британский футбольный клуб?

На данный момент известно, что владельцем Астон Виллы является гражданин Китая Тони Ся посредством холдинга Recon Group. Бизнесмен приобрел клуб у бывшего владельца за 60 миллионов фунтов. Известно также, что бывший владелец Рэнди Лернер приобрел Астон Вилла за 62 600 000 фунтов в 2006 году. Как видим, по прошествии 14 лет клуб заметно подешевел. Возможно, Тевфик Арифов ведет переговоры о еще меньшей сумме, хотя точные данные по этому поводу на данный момент неизвестны. Все усложняется тем, что контрольные пакеты акций находятся в пяти публичных компаниях Китая и процесс их выкупа может быть не так уж прост, особенно в нынешних политико-экономических условиях Поднебесной, отмечают эксперты.