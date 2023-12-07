Тейлор Свифт - "Человек года" по версии журнала Time. Почему рейтинг возглавила она и были ли другие кандидаты

Что такое "Человек года"
Традиционно журнал Time называет в последнем декабрьском номере «Человека года». Эта номинация присуждается с 1927 года.
По словам бывшего главного редактора Ричарда Штенгеля, звание „Человек года“ — не почесть, знак одобрения или признание популярности. Это оценка самых могущественных людей, формирующих этот мир — к худу или к добру.
В разные годы "Человеком года" становились Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, американский солдат, а также пользователь интернета.
О Тейлор Свифт
В Time отмечают, что у американской певицы, обладательницы многочисленных наград "Грэмми" "был потрясающий год".
Сейчас она совершает мировое турне Eras tour, которое стало самым прибыльным гастрольным туром для женщины-исполнительницы. А вышедший на экраны в октябре одноименный фильм стал самой кассовой концертной кинокартиной в истории.
Также Тейлор Свифт стала первым в истории исполнителем, который заработал на своей музыке больше миллиарда долларов.
Другие претенденты в 2023 году
Всего в шорт-листе было девять номинантов:
- Владимир Путин,
- Барби,
- Тейлор Свифт,
- Карл III,
- Джером Пауэлл,
- прокуроры Дональда Трампа,
- Сэм Альтман,
- Си Цзиньпин,
- голливудские забастовщики.