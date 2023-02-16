16 февраля
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Жизнь

Ты весь — в телефоне. Что известно о создании нового цифрового паспорта в виде OR-кода

Минцифры предложили создать цифровой паспорт в виде OR-кода, который будет работать на телефоне, сообщает РБК. Проект уже представили президенту России Владимиру Путину. Altapress.ru рассказывает, как россияне будут пользоваться новым удостоверением.

Котенок с паспортом. Паспорт.
Котенок с паспортом. Паспорт.
Дмитрий Кудрявцев.

Как будет работать цифровой паспорт?

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что технология будет максимально простой.

Гражданин России должен загрузить с биометрического паспорта фотографию на смартфон. После этого у него генерируется QR-код, который можно предъявлять, как паспорт.

Проверяющий смотрит цифровое удостоверение через мобильное приложение «Госуслуг» — ему предоставляются фамилия, имя, отчество и возраст.

QR-код.
QR-код.
unsplash.com

Насколько безопасно такое удостоверение?

Министр заявил, что новая технология абсолютно безопасна и уже согласована с ФСБ.

Он отметил, что гражданам пригодится цифровой паспорт вместе оригинального в «80% бытовых случаев».

Что ответил Владимир Путин?

Шадаев попросил президента РФ согласовать проект до 1 мая и ввести его в производство. Владимир Путин одобрил проект.

«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — ответил глава государства.

QR-коды.
QR-коды.
СС0

Какие разработки были до этого?

Идея цифровых паспортов появилась еще в 2021 году. Минцифры собирались выпускать удостоверения в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Не менее 100 тыс. экземпляров собирались выдать в конце 2022 года.

Однако от проекта пришлось отказаться в связи с началам спецоперации на Украине. Источники СМИ отметили такие причины, как дефицит чипов и дороговизна цифровых паспортов — 1 тыс. рублей вместо 300 рублей, как за бумажный.

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