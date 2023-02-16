Минцифры предложили создать цифровой паспорт в виде OR-кода, который будет работать на телефоне, сообщает РБК . Проект уже представили президенту России Владимиру Путину. Altapress.ru рассказывает, как россияне будут пользоваться новым удостоверением.

Как будет работать цифровой паспорт?

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что технология будет максимально простой.

Гражданин России должен загрузить с биометрического паспорта фотографию на смартфон. После этого у него генерируется QR-код, который можно предъявлять, как паспорт.

Проверяющий смотрит цифровое удостоверение через мобильное приложение «Госуслуг» — ему предоставляются фамилия, имя, отчество и возраст.

QR-код. unsplash.com

Насколько безопасно такое удостоверение?

Министр заявил, что новая технология абсолютно безопасна и уже согласована с ФСБ.

Он отметил, что гражданам пригодится цифровой паспорт вместе оригинального в «80% бытовых случаев».

Что ответил Владимир Путин?

Шадаев попросил президента РФ согласовать проект до 1 мая и ввести его в производство. Владимир Путин одобрил проект.

«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — ответил глава государства.

QR-коды. СС0

Какие разработки были до этого?

Идея цифровых паспортов появилась еще в 2021 году. Минцифры собирались выпускать удостоверения в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Не менее 100 тыс. экземпляров собирались выдать в конце 2022 года.

Однако от проекта пришлось отказаться в связи с началам спецоперации на Украине. Источники СМИ отметили такие причины, как дефицит чипов и дороговизна цифровых паспортов — 1 тыс. рублей вместо 300 рублей, как за бумажный.