Как будет работать цифровой паспорт?
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что технология будет максимально простой.
Гражданин России должен загрузить с биометрического паспорта фотографию на смартфон. После этого у него генерируется QR-код, который можно предъявлять, как паспорт.
Проверяющий смотрит цифровое удостоверение через мобильное приложение «Госуслуг» — ему предоставляются фамилия, имя, отчество и возраст.
Насколько безопасно такое удостоверение?
Министр заявил, что новая технология абсолютно безопасна и уже согласована с ФСБ.
Он отметил, что гражданам пригодится цифровой паспорт вместе оригинального в «80% бытовых случаев».
Что ответил Владимир Путин?
Шадаев попросил президента РФ согласовать проект до 1 мая и ввести его в производство. Владимир Путин одобрил проект.
«Конечно, такие сервисы в большой степени востребованы и нужно ускорить их внедрение», — ответил глава государства.
Какие разработки были до этого?
Идея цифровых паспортов появилась еще в 2021 году. Минцифры собирались выпускать удостоверения в виде смарт-карты и приложения с QR-кодом. Не менее 100 тыс. экземпляров собирались выдать в конце 2022 года.
Однако от проекта пришлось отказаться в связи с началам спецоперации на Украине. Источники СМИ отметили такие причины, как дефицит чипов и дороговизна цифровых паспортов — 1 тыс. рублей вместо 300 рублей, как за бумажный.