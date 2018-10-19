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Тигренок Ермак покинет барнаульский зоопарк и переедет в Улан-Удэ

Тигренок Ермак, родившийся в барнаульском зоопарке, переедет в другой город. У барнаульцев осталось немного времени, чтобы посмотреть на маленького хищника, рассказал Сергей Писарев, директор зоопарка.

Сергей Писарев с тигренком барнаульском зоопарке.
Сергей Писарев с тигренком барнаульском зоопарке.
altapress.ru

Ролик с обращением разместили на странице зоопарка в социальной сети. Сергей Писарев сообщил, что через неделю тигренок уедет на постоянное место жительство в муниципальный зоопарк города Улан-Удэ. Барнаульцев приглашают еще раз посмотреть на тигренка и его игры с мамой Багирой.

Напомним, тигрята родились в зоопарке вечером 21 июня. Мамой снова стала тигрица Багира.

Сергей Писарев, директор зоопарка рассказал, что у тигрицы всего четыре соска. Как правило, в природе появляется два-три детеныша. Появление шести — это выход из всех природных правил.

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