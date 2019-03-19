Тигрица Барнаульского зоопарка оказалась крайне редким видом

Институт цитологии и генетики СО РАН установил, что обитательница Барнаульского зоопарка тигрица Багира относится к редкому виду восточно-китайских тигров. В природе их осталось не больше 25 особей, сообщила «Комсомольская правда».

До недавнего времени считалось, что Багира — амурский тигр. У них есть особенность — приносить потомство один раз в три года. А Багира в первый раз родила четырех котят, а на второй год — шесть. У специалистов и возникли сомнения в правильности определения ее вида, хоть по документам она относилась к амурским тиграм.

Тогда и было решено взять шерсть животного на генетическую экспертизу. Специалисты проводили исследование в Дальневосточном отделении академии наук. Они сделали заключение, что это вид не амурского тигра, а вероятно, исчезающий восточно-китайский вид, рассказал директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

На сегодня такие ситуации не редкость. Потому что многие животные, которых продают в цирках, зоопарках и сами заводчики, перемешаны с разными видами. Видимо, Багира, которую привезли когда-то из Санкт-Петербурга, наглядное подтверждение этого факта.

Восьмилетняя тигрица стала настоящей находкой не только для Барнаульского зоопарка, но и для иностранных ученых. Багирой очень заинтересовался Китай. Представители этой страны собираются приехать в Барнаул и подробно изучить молодую тигрицу. Продолжить исследование животных зоопарка намерены и барнаульские специалисты.

Восточно-китайский вид тигра (или просто китайский) находится под высоким риском исчезновения. Ученые предполагают, что таких тигров в природе осталось не больше 20−25 особей! Этот вид тигра включен в десятку животных мира, которым грозит вымирание.