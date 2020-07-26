Тигрят из Барнаульского зоопарка выпустят на прогулку и покажут всем

29 июля в барнаульской «Лесной сказке» отпразднуют Международный день тигра, сообщил директор зоопарка Сергей Писарев в Instagram. Днем сотрудники устроят показательное кормление хищников, а вечером посетителям покажут тигрят.

В официальном сообществе зоопарка в социальной сети «Вконтакте» сообщили, что в 12:00 директор зоопарка проведет показательное кормление кошек и расскажет «огромное количество интересных историй», а в 18:00 на миниферме состоится прогулка зоояслей. Тигрята, родившиеся в июне 2020 года, уже достаточно подросли, чтобы показаться на людях.

Стоимость входного билета — такая же, как в любой другой день.

Ранее Сергей Писарев устраивал спонтанные прогулки для тигрят и львят. Посетители могли увидеть детенышей на зеленой лужайке за невысоким забором. Станут ли такие прогулки с малышами регулярными — не известно.