В Барнаул приедет кумир подростков Карина Каррамбейби

26 июля в краевую столицу приедет блогер с миллионной аудиторией Карина Каррамбейби. Девушка посетит праздник в ТРЦ Galaxy, — сказано на странице торгового центра в соцсетях.

«Не упустите возможность познакомиться и сфотографироваться со своим кумиром», — пишут организаторы.

Кроме того, они обещают гостям увлекательный бьюти-квест, подарки и музыку от диджея.

Добавим, что Карина Каррамбейби — видеоблогер с аудиторией в несколько миллионов подписчиков. Девушка стала известна благодаря своим переодеваниям в аниме-персонажей. А также запомнилась молодежи своими экспериментами с окрашиванием волос.

В 2021 году контен-мейкер начала встречаться в музыкантом Славой Марлоу, что тоже не осталось без внимания публики.