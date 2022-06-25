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Жизнь

В Барнаул приедет кумир подростков Карина Каррамбейби

26 июля в краевую столицу приедет блогер с миллионной аудиторией Карина Каррамбейби. Девушка посетит праздник в ТРЦ Galaxy, — сказано на странице торгового центра в соцсетях.

Подростки.
Подростки.
unsplash.com

«Не упустите возможность познакомиться и сфотографироваться со своим кумиром», — пишут организаторы.

Кроме того, они обещают гостям увлекательный бьюти-квест, подарки и музыку от диджея.

Добавим, что Карина Каррамбейби — видеоблогер с аудиторией в несколько миллионов подписчиков. Девушка стала известна благодаря своим переодеваниям в аниме-персонажей. А также запомнилась молодежи своими экспериментами с окрашиванием волос.

В 2021 году контен-мейкер начала встречаться в музыкантом Славой Марлоу, что тоже не осталось без внимания публики.

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