Тимуровны и Тимуровичи. Как алтайские пенсионеры отказались от посиделок на лавочках и стали помогать всем вокруг

Несколько лет в Алтайском крае происходит что-то странное. Люди «за 50» отказываются смотреть «Кривое зеркало» и идут вязать вещи для недоношенных детей, организовывать пионерлагеря для пенсионеров и собирать деньги для больных детей. Кто они и зачем это делают — разбирался altapress.ru.

С чего все начиналось

— В этом году на форум «серебряных» нам дали квоту — аж 7 человек — большой бригадой отправимся в Тюмень. Обычно у нас три человека ездили. Это значит, что наш рейтинг вырос, мы так гордимся! — делится радостью Ольга Степанова, руководитель Алтайского ресурсного центра серебряного волонтерства.

«Серебром» тактично прикрывают нелюбимое слово «пожилые». Чем только эти волонтеры не занимаются: и театром, и вязанием, и шитьем. В пандемию даже делали маски и снимали развлекательные ролики, рассылая их в дома-интернаты, ветеранам и вообще всем, кто сидит дома. Но подробнее о проектах — в следующем блоке.

Как говорит Ольга Степанова, движение было всегда — пенсионеры помогали, но они даже не знали, что это волонтерство. В 2018 году она, директор одного из барнаульских центров соцобслуживания населения, решила выводить их из тени.

В Барнауле нашлось четыре отряда — два при центре соцобслуживания. Первый — клуб вязальщиц «Золотое сердце», а второй — творческий отряд «Вдохновение», который сейчас не только поет, но шефствует над домом-интернатом № 1 для детей с инвалидностью. Два других обнаружились при союзе пенсионеров и совете ветеранов.

В паводок добровольцы отправили нуждающимся два ящика с вязанными носками и другими теплыми вещами. «А потом российская ассоциация волонтеров объявила конкурс на открытие регионального центра „серебряных“. Подумали, может и нам под силу? И выиграли», — рассказывает Ольга.

Оставалось собрать «армию». «Социальный десант» выезжал в районы и просвещал бабушек и дедушек. «Помню, первый вопрос был: „Вы про волонтеров рассказываете, а мы тут при чем?“, — усмехается Степанова. Так к концу 2018 года в регионе появилось 35 отрядов. Сейчас их 130 в 53 муниципалитетах.

— Нас где-то более 2 тыс. — подсчет, честно, не ведем, — рассказывает Ольга. — Сначала пытались регистрировать, но это невозможно. Вот только по нужде, на мероприятия. Нет цели считать по головам. Я всегда говорю: если человек хоть одно доброе дело в год совершил — он уже молодец.

Алтайский ресурсный центр серебряного волонтерства. Дарья Беркетова.

Самые активные собираются на общих слетах, форумах и школах, где обмениваются опытом. „В пандемию, правда, все в онлайн перешло, но в этом есть свой плюс — мы освоили гаджеты и можем общаться через ZOOM“, — говорит руководительница.

Лилия Бушуева, волонтер „Золотого сердца“, чуть не давится от смеха: „Ольга Владимировна просто сказала: „Кто не может освоить ZOOM — у того, наверное, деменция“. Никто ее не хотел признавать — вот сразу и научились“.

Лилия Бушуева. Алтайский ресурсный центр серебряного волонтерства. Дарья Беркетова.

Проекты

Здесь перечислены лишь некоторые добрые дела, которыми занимаются серебряные волонтеры.

Спасают жизни

— Из Панкрушихи, жаль, волонтер не поедет на форум — переболела ковидом и родные запретили ехать, а там такой проект шикарный! Вяжут вещи для недоношенных детей, — увлеченно рассказывает Степанова.

Клуб „28 петель“ сотрудничает с перинатальным центром. Вяжут они вещи из специальной пряжи: она колючая, но не настолько, чтобы раздражать кожу. „Недоношенные ведь постоянно впадают в анабиоз и в этом состоянии могут умереть. А так их колючесть раздражает, они возятся в своих шапочках, пледиках, носочках“, — объясняет руководительница.

Алтайский ресурсный центр серебряного волонтерства. Дарья Беркетова.

Чтобы связать один носок, нужно всего набрать 28 петель — отсюда и название клуба. Еще мастерицы вяжут комфортеры из хлопчатобумажной пряжи. Это шарик с семью ножками — иногда их делают в виде веселых осьминогов, миньонов, шляпок. Такие кладут на пупок младенцу, тот дергает за веревочки. „Все для того, чтобы он не выдирал трубки, которые к нему подведены. Выдернет — умрет“, — говорит Степанова.

Удивительно, но самих вязальщиц в клубе пять — они прошли для этого специальное обучение. Остальные 20 человек занимаются проектом по благоустройству села и ищут спонсоров, чтобы покупать пряжу.

Дарят подарки

Всем краем серебряные вязали бобров к кубку мира по гребле. Получились самых разных форм и размеров, хотя и создавались по одной схеме. Фигурок зверушек им стало мало и „Золотое сердце“ переключилось на шарфики с веселыми бобриными мордочками — все это дарили волонтерам, работающим на соревнованиях.

Подарки от серебряных волонтеров. Бобры. Группа „Старший возраст — десерт жизни“ в „Одноклассниках“.

Согревают

Добровольцы привезли из Уфы проект „Тепло“. Там на местный форум волонтеры приехали с вязанными квадратиками 40 на 40 сантиметров, из которых сшили гигантское полотнище — такой символ их мощи.

Наши серебряные связали три пледа и подарили первой тройне, которая родилась после слета. То же повторили и на следующий год.

Веселятся

В 2018 году бийский проект „Жить активно — мыслить позитивно“ собрал в пионерском лагере пенсионеров, которые немного окунулись в детство: походили в галстуках с барабанами и провели слет „Пионеры XX века“.

„Старость в радость“, Быстрый Исток. Группа „Старший возраст — десерт жизни“ в „Одноклассниках“.

Марафонят

В первые два года волонтеры проводили день добровольческих идей и предложений — это был конкурс проектов. Позже заявок стало так много, что решили устраивать марафоны добрых дел.

Волонтерские отряды выкладывают фото и подпись доброго дела в любые соцсети регионального центра.

Тут Ольга показывает в телефонный экран: „Вот присылают: убрали в поленницу дрова ветерану Великой Отечественной войны. Сфотографировали и двумя строчками отписались. Мы не заставляем никого готовить планы, отчеты, потому что бюрократии в жизни и так выше крыши. Она убивает любую добрую идею“.

„Серебряные“ волонтеры Петровского микрорайона города Барнаула провели субботник по очистке домов и остановочных павильонов от объявлений. Группа „Старший возраст — десерт жизни“ в „Одноклассниках“.

Все выкладывают в группу „Старший возраст — десерт жизни“ — это называние и девиз добровольцев. „В прошлом году поступило 193 сообщения от 35 волонтерских отрядов, — говорит Степанова. — Мало, потому что не все владеют сетевыми ресурсами, не у всех смартфоны. В этом году мы порог 200 заявок через два месяца после начала акции уже преодолели. Мы не гонимся за количеством. Марафон нужен не для того, чтобы где-то отчитаться, а чтобы видеть, как растет движение и подавать другим пример“.

Звезды

Подают пример не только отдельные отряды, но и люди. Одна из главных звезд — Игорь Якуба, руководитель музея „Ларец счастья“.

— Его сначала все терпеть не могли, потому что в чате оставлял в день по несколько сообщений, — смеется Степанова. — Всех это страшно бесило, говорили, что засоряет эфир. Я отвечала, что он отчитывается о своих добрых делах. И если бы каждый из вас вот так „засорял“, то нашему движению цены бы не было.

Игорь Якуба. Группа „Старший возраст — десерт жизни“ в „Одноклассниках“.

После руководитель провела мастер-класс „Как убрать уведомления и автоматическую загрузку файлов в WhatsApp“, и конфликты сошли на нет. А когда добровольцы встретились с Якубой лично, то влюбились.

— А его нельзя не любить — очень активный, веселый и позитивный человек, — улыбается Ольга. — Когда собирали одному человеку на инвалидную коляску, всех подключил, и говорит мне: „Если не найдем денег, возьму кредит, буду с пенсии выплачивать“ — он такой. Тогда собрали, сейчас через детский фонд добивается аппарата для дыхания одной девочке. Игорь — волшебник, мы так его и зовем.

Еще одна знаменитость — Татьяна Атьясова. „У них с дочкой-волонтером межпоколенческий проект „Таня&Аня“. Вместе сейчас разъезжают по разным событийным мероприятиям — она где только не была, вот приехала в сейчас из Удмуртии, с WorldSkills“, — рассказывает Степанова.

Также Татьяна занимается проектом „Мода из комода“ — добровольцы собирают и шьют одежду в стиле сороковых, играют в них спектакль. Гастролям по краю помешал коронавирус.

Самый взрослый доброволец в регионе — Нина Моисеевна. Ей 91 год и, говорят, она вышивает без очков. „Но, кажется, теперь она не с нами — дети увезли жить в Крым“, — говорят волонтеры. — Это мы, пятидесятилетние, еще работой замученные, а видели бы вы 80-летних! Как они наряжаются, как глаза горят. На слетах на зарядку ходят — ну пионерлагерь!»

Школа серебряных волонтеров. Группа «Старший возраст — десерт жизни» в «Одноклассниках».

Зачем им это

— Сколько себя помню, столько я и волонтер, — говорит Лилия Бушуева из «Золотого сердца». — Я родом из деревни, где принято друг другу помогать. Если рядом есть бабушкин огород с картошкой — мы всей детворой, когда нужно, шли выкапывать.

Ее соотрядовец Елена Гриценко присоединилась к клубу, когда устроилась работать в центр соцобслуживания. «Золотое сердце» вяжет вещи для нуждающихся семей. «Однажды увидели на улице ребенка, который по снегу шел буквально босиком — в пляжных шлепках, взяли и одели ее полностью, — говорят волонтеры. — А бывает и нормальным семьям помогаем — ну нет у них бабушек, а, допустим, хотят научиться вязать».

С теплотой волонтеры вспоминают, как проводили мастер-класс для студентов. «Учили вязать с нуля. Там был один мальчик, снимал все. Внезапно бросил телефон и взял спицы — так у него лучше получалось, чем у девчонок. Мы им еще шарфики подарили, так были рады», — рассказывает Елена.

Елена Гриценко. Алтайский ресурсный центр серебряного волонтерства. Дарья Беркетова.

Нередко инициативностью заряжаются мужья, дети и внуки. Но бывают и конфликтные ситуации, и неприятие. «Вот когда у нас организовывала Людмила танцевальный коллектив, дочь это приняла в штыки: «Мама, ты сошла с ума, давай вызовем тебе психиатра! — рассказывает Ольга Степанова. — Теперь-то поддерживает. Видит ведь, что человек этим живет. Для серебряных волонтерство — продление жизни».

Тут Елена Гриценко украдкой прослезилась. Добровольцы вспомнили, как на слете от их друзей со сцены звучали слова: «Радует, что ты видишь, что не один такой ненормальный: таких ненормальных очень много».

Алтайский ресурсный центр серебряного волонтерства. Дарья Беркетова.

«Волонтерство для нас — возможность самореализоваться. Что сидеть на лавочке у подъезда и давать комментарии вслед молодежи? — живо говорит Лилия Бушуева. — Вы вокруг посмотрите, сколько всего интересного можно сделать! Деревья высадить, что-то благоустроить. Не можешь физически работать — вяжи. Не можешь вязать — помогай распускать. Это большая в государственном масштабе борьба с одиночеством на пенсии. У каждого и дети могут быть, и внуки, но у них своя жизнь, а у нас своя».