Тина Канделаки рассказала, под какую музыку нужно зажигать в спортзале

Известная телеведущая и продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на своей страничке «Вконтакте» рассказала о том, под какую музыку лучше всего заниматься физкультурой. Судя по предпочтениям, она довольно неожиданно оказалась знатной рокершей.