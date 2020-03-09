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Жизнь

Тина Канделаки рассказала, под какую музыку нужно зажигать в спортзале

Известная телеведущая и продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки на своей страничке «Вконтакте» рассказала о том, под какую музыку лучше всего заниматься физкультурой. Судя по предпочтениям, она довольно неожиданно оказалась знатной рокершей.

Сергей Шубенков и Тина Канделаки
Сергей Шубенков и Тина Канделаки
опубликовано на странице Сергея Шубенкова в instagram.com

В рекомендуемый плей-лист Канделаки включила 9 композиций.

Среди исполнителей адреналиновых песен в ее арсенале: Nirvana, Ozzy Osbourne, Green Day, AC/DC, The Killers и другие.

Тина Канделаки на спортивной дорожке.
Тина Канделаки на спортивной дорожке.
Страница Тины Канделаки «ВКонтакте»

Тина Канделаки,
телеведущая:

Хорошая музыка заставляет наше сердце биться чаще — тоже кардио) Собрала для вас плейлист из песен, добавляющих настроения на беговой дорожке или в парке. Включаем, занимаемся и дышим полной грудью!

Она рекомендует включать эту музыку в спортзалах, фитнес-центрах и даже брать с собой на уличную пробежку.

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