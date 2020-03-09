Тина Канделаки рассказала, под какую музыку нужно зажигать в спортзале

В рекомендуемый плей-лист Канделаки включила 9 композиций.
Среди исполнителей адреналиновых песен в ее арсенале: Nirvana, Ozzy Osbourne, Green Day, AC/DC, The Killers и другие.
Тина Канделаки,
телеведущая:
Хорошая музыка заставляет наше сердце биться чаще — тоже кардио) Собрала для вас плейлист из песен, добавляющих настроения на беговой дорожке или в парке. Включаем, занимаемся и дышим полной грудью!
Она рекомендует включать эту музыку в спортзалах, фитнес-центрах и даже брать с собой на уличную пробежку.