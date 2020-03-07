Тиньков рассказал о страшном диагнозе. Он болен лейкемией

Российский бизнесмен Олег Тиньков сообщил о том, что у него диагностирована острая форма лейкемии, передает ТАСС .

По словам Тинькова, он длительное время не хотел рассказывать о подробностях, связанных с состоянием своего здоровья. Предприниматель отметил, что диагноз ему поставили еще в октябре и он уже прошел несколько курсов химиотерапии.

«Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — добавил бизнесмен.

Что касается претензий со стороны налоговой службы США, то по этому поводу он сказал, что с этим разбираются юристы.

Кроме этого Олег Тиньков признался, что сегодня у него «самый сложный этап» в жизни, но надеется «на Бога, свое тело, друзей и поддержку».