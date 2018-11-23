Тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) станут гибкими, понятными и справедливыми. Об этом говорят представители Банка России — главного регулятора страхового рынка. Разбираемся, кто из водителей выиграет от нововведений, а кому придется платить больше.

Забудем про прописку

В Банке России анонсируют: в результате реформы ОСАГО, которая будет проходить поэтапно, начиная со следующего года, из расчета цены полиса уберут региональный коэффициент. Таким образом, адрес прописки собственника не будет влиять на стоимость «автогражданки».

Сейчас же это очень важный, но не всегда справедливый пункт в формуле расчета цены страховки. Например, каждому барнаульцу базовую ставку тарифа умножают на 1,7 — таков коэффициент для столицы Алтайского края. При этом для города-спутника Новоалтайска он существенно меньше — 1,1. А если собственник авто прописан в деревне, то для него коэффициент будет и вовсе уменьшающий и составит 0,7.

Предполагалось, что региональный коэффициент станет отражать степень риска попасть в ДТП в конкретном населенном пункте. Разумеется, вероятность спровоцировать аварию в Барнауле выше, чем в других точках Алтайского края, где интенсивность движения на порядок ниже.

Но на практике региональный коэффициент не вполне соответствует реальным ситуациям. Например, есть немало жителей Новоалтайска или других соседних населенных пунктов, кто по Барнаулу ездит даже больше жителей краевой столицы. То есть рискует сильнее, а платит заметно меньше. Несправедливо.

На практике региональный коэффициент не вполне соответствует реальным ситуациям. Анна Зайкова

Цифра Сейчас годовой полис ОСАГО для 30-летнего водителя 3-го класса «аварийности» из Барнаула на машину мощностью 110 л. с. стоит 7−8,4 тыс. рублей. Если он переедет в Новоалтайск, цена автоматически упадет до 5,3−6,3 тыс. рублей.

Не сдерживая мощь

Коэффициенты для расчета стоимости ОСАГО разработали в 2003 году, когда «автогражданку» только вводили. В том числе создали градацию цены в зависимости от мощности двигателя: чем более «боевой» мотор, тем дороже полис.

Цифра Страховка на машину с мотором 121−150 л. с. на 40% дороже, чем на 50−70-сильную. Если под капотом свыше 151 «лошади», то платить придется на 60% больше.

За 15 лет коэффициент мощности потерял актуальность. Во-первых, автопроизводители увеличили этот показатель для абсолютного большинства машин. Теперь новый авто мощностью до 70 л. с. и вовсе не найти.

Во-вторых, машин на улицах городов стало значительно больше. Например, автопарк Алтайского края за последние 10 лет практически удвоился. Как результат — движение стало плотнее, на дорогах больше заторов. Разогнаться и продемонстрировать мощность мотора стало непросто.

Понимая эту ситуацию, власти решили убрать и этот коэффициент — вслед за региональным.

Коэффициент мощности убрали вслед за региональным. Настасья Коваленко

Что введут взамен

В Банке России считают, что важнее обратить внимание не на машину и где она эксплуатируется, а на того, кто ей управляет.

Филипп Габуния,

директор департамента страхового рынка Банка России ( в интервью NewsTracker):

Действующую сегодня систему тарифов сложно назвать гибкой, поскольку она приводит к уравниловке всех водителей вне зависимости от их опыта и стажа, аварийности и поведения на дороге.

Это планируют исправить. Для этого страховым компаниям дадут возможность предлагать каждому водителю практически индивидуальный тариф. Считается, что за добросовестных, аккуратных и спокойных водителей страховщики будут бороться, предлагая им минимальные цены. Лихачей и злостных нарушителей ПДД, напротив, ждут повышенные ставки.

Чтобы страховщики могли более детально оценивать водителей, власти хотят расширить число коэффициентов возраст — стаж. Пока их 4. По сути, учитываются только два параметра — превышает ли возраст водителя 22 года (а его стаж — 3 года) или нет. После реформы таких градаций будет около 50.

Действующая сегодня система тарифов приводит к уравниловке всех водителей вне зависимости от их опыта и аварийности. Анна Зайкова

Также в планах сделать так, чтобы на цену полиса влияло количество допущенных водителем нарушений ПДД и его манера управления. Для этого страховщикам могут предоставить доступ к базе ГИБДД, рассказал altapress.ru директор алтайского филиала одной из страховых компаний Иван Этцель. По его словам, страховщики готовы устанавливать клиенту в машину специальный прибор, который собирает информацию о манере вождения. Это добровольная опция для тех, кто хочет показать свою аккуратность и заработать дополнительную скидку.

Филипп Габуния,

директор департамента страхового рынка Банка России:

Мы предлагаем изменить систему, чтобы каждый платил сам за себя, а у страховых компаний была возможность использовать дополнительные критерии для оценки водителей. Тогда они смогут предлагать более дешевые полисы для аккуратных автовладельцев и устанавливать справедливую стоимость лихачам.

Цена полиса повысится для нарушителей и лихачей , для добросовестных — снизится. Анна Зайкова

Станет ли ОСАГО дороже

Представители регулятора, страховщиков и другие знакомые с деталями реформы «автогражданки» эксперты единодушны в том, что цена полиса повысится для нарушителей и лихачей, для добросовестных — снизится, а в среднем останется на прежнем уровне. Всего же по итогам обсуждаемых изменений цены вырастут примерно для 17% наиболее «аварийных» автовладельцев, а для 83% будут снижены.

Банк России будет мониторить ситуацию с тарифами. Если компания будет продавать полисы по завышенным ценам, регулятор потребует опустить их до экономически обоснованных, отметили в ведомстве.

О том, какие еще изменения в ОСАГО ждут автовладельцев в ближайшее время, читайте в нашем предыдущем материале.