Тишина и шаурма-2. Как глухая героиня материала altapress.ru пытается вернуть себе бизнес, который отобрал муж

С жительницей краевой столицы Ириной Однораловой мы знакомы давно. В 2021 году писали материал об их с мужем успешном бизнесе — лавке с шаурмой. Ирина рассказала, что недавно пережила развод, а теперь проходит через судебные тяжбы, чтобы доказать, что ничего не должна бывшему супругу. Также она считает, что он поступил с ней несправедливо, забрав заведение себе.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год.

Краткое содержание

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Для начала вернемся на два года назад, когда я только познакомилась со счастливой семьей Однораловых. По крайней мере, именно такое впечатление Дмитрий и Ирина производили тогда.

Супруги воспитывали сына Артема. Парень тогда учился в старших классах и собирался поступать в колледж. А после, может быть, продолжить дело родителей: дальше развивать маленькую лавку с шаурмой, что на Крытом рынке.

Крытый рынок — горячая точка для предпринимателей. Особенно тех, кто имеет дело с этим фаст-фудом. Тут много подобных заведений. Казалось бы, кругом конкуренты, готовые «задавить» маленькую семейную лавочку.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Но Однораловы крутились, чтобы заработать на лучшее будущее. В первую очередь — для своего единственного сына. На его учебу нужны были

средства. А еще — на ремонт дома. Однако доходов на все эти цели, несмотря на приличную проходимость заведения, все еще не хватало.

«Квадраты» раздора

Уже тогда Ирина стала замечать подозрительные вещи. Например, что денег в кассе часто недостает, и выручка слишком мала для уровня продаж.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Как позже выяснилось, в шаурмичной Дмитрий установил табличку со своим номером телефона для перевода денег на его банковскую карту. Через кассу, как положено, проводил меньшую часть выручки.

Об этом мне рассказывает мама Ирины, Людмила Михайловна. Точнее, переводит с языка жестов слова дочери.

Они пригласили меня в гости. Это жилье, пострадавшее от пожара, родители Ирины много лет назад купили на свои деньги — примерно 800 тыс. рублей.

Дом совсем небольшой. Основная его часть составляет 33 «квадрата» и еще где-то 10 — пристройка, которую Однораловы возвели общими силами, когда сыну Артему было 12 лет.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Сегодня Дмитрий вместе со своей мамой судебным путем требуют, чтобы Ирина отдала им круглую сумму в несколько миллионов рублей.

На основании того, что много лет назад, когда Ирина и Дмитрий только поженились и переехали, его мама вложила много собственных средств в ремонт дома, пострадавшего от пожара. А позже — в пристройку к нему.

При этом по брачному договору жилье принадлежит Ирине. Ровно, как и автомобиль, который ей купили родители, когда она уже была замужем.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Ушел по-тихому

Развод случился фактически после одного телефонного звонка.

Людмила Михайловна говорит: «В 2022 году, когда я лежала в больнице после операции, мне позвонила мама Дмитрия и сказала, что ее сын разводится с моей дочерью. И что он требует по-хорошему отдать бизнес и машину. В таком случае они с мамой не тронут дом. Мы с Ирой были в полном шоке».

Шок только усилился, когда Ирина узнала, что у Дмитрия уже несколько лет есть другая женщина.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Напомним, Дмитрий и Ирина познакомились на вечере в Алтайском обществе глухих в далеком 2000-м году. Тогда и поженились. Три года спустя у них родился сын Артем.

В нашем первом материале о знакомстве с мужем Ирина вспоминала: «Я вообще не обращала на него внимания. Это он как безумец за мной бегал».

Сегодня ее мама говорит о том же: «Это он первый в нее влюбился. Жили они вроде хорошо. Я никогда не видела, чтобы ругались. Да и вообще, знаете, по большому счету, дело не в разводе. Хотя Ира тяжело его переживает. Ну сошелся ты с другой — пожалуйста, всякое в жизни бывает. Разошлись бы и все. Но Дмитрий-то претендует на все имущество, вплоть до машины, которую я покупала на свои деньги, и записана она на мою дочь».

Суд. Pixabay.com

Начался период судебных разбирательств. Дмитрий подал иск на Ирину. Она ответила встречным заявлением. Сейчас бывшие супруги пытаются разделить машину и дом. Для этого Ирина наняла адвоката.

На него уходят большие суммы, особенно учитывая, что сейчас у нее нет иного дохода, кроме пособия по инвалидности. Людмила Михайловна помогает со своей пенсии.

Бизнес на маме

Не менее интересно и то, что стало с заведением после развода. Об этом мне подробнее рассказала адвокат Ирины — Марина Васильева.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Она объясняет: «С юридической точки зрения, это не такой бизнес, как вы, наверное, себе представляете. Дело обстоит следующим образом: земля, на которой стоит киоск, принадлежит Крытому рынку. Ирина договорилась с владельцем рынка об аренде — вот и все. Срок договора истек, и мама Дмитрия оформила аренду на себя. Так она стала новой хозяйкой киоска. Но формально его не существует».

Вместе с тем, в открытых источниках имеется информация по поводу ИП Раисы Однораловой. Дата регистрации — 20 августа 1999 года. У Ирины, бывшей жены Дмитрия, оформлено общество с ограниченной ответственностью под названием «Ира-Да». «Д» и «А» — первые буквы имен супруга и сына.

ООО «Ира-Да» зарегистрировано 14 июня 2012 года. Как раз тогда, Однораловы и открыли заведение.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

Но, так или иначе, делами маленькой шаурмичной теперь заведует мама Дмитрия. Он по-прежнему работает поваром, а проживает в селе Шипуново. Там мужчина проводил много времени и раньше.

«Соседи Однораловых подтвердили, что очень редко видели Дмитрия дома в Барнауле. Там он появлялся скорее как гость. А большую часть денег, вырученных от продажи шаурмы, перечислял своей маме, чтобы она могла сделать ремонт в своем доме в Шипунове», — продолжает Марина Васильева.

Нападение в киоске

Основная сложность разбирательства, как рассказала адвокат, состоит в том, что у Ирины за годы семейной жизни сохранились далеко не все необходимые документы.

Документы. altai-krai.sledcom.ru

Однако среди тех, что имеются, есть заявление в полицию на Дмитрия.

«Однажды, еще до развода, я приехала узнать, как дела в шаурмичной. А точнее, поговорить по поводу выручки. Так Дима на меня кинулся с кулаками», — рассказывает Ирина и листает в телефоне фото с синяками на руках.

Правоохранители приняли у женщины заявление о побоях. Однако в возбуждении уголовного дела отказали.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Что пишет повар

После разговора с Ириной и Людмилой Михайловной я поехала на Крытый рынок — побеседовать с Дмитрием.

Это было уже вечером, когда в фаст-фудных заведениях обычно самые горячие часы. Я отстояла очередь и помахала рукой Дмитрию, который стоял за прилавком. Мол, узнали?

Он узнал. Мы начали переписываться на листе бумаги. О разводе с Ириной он написал (а точнее, показал на жестах) что-то в духе: «Так сложилось». Подтвердил, что рабочие вопросы сейчас решает его мама.

Шаурмичная Однораловых на Крытом рынке в Барнауле. 2021 год. Анна Зайкова.

О том, почему заведение теперь не касается его бывшей супруги, вместе с которой они его и открывали, не написал ничего.

Конец не близок

На данный момент по делу Однораловых прошло уже три заседания в Железнодорожном суде Барнаула. Когда и чем завершатся слушания, пока совсем непонятно.

Как уточняет Ирина, ее экс-супруг Дмитрий на заседаниях не появлялся ни разу. Его интересы представляет мама и адвокат.

Ирина параллельно с разбирательствами учится в Бийском педагогическом колледже на творческой специальности. Она продолжает писать картины. В основном, портреты и натюрморты.

Здание Железнодорожного и Центрального районного суда. Анна Зайкова

Весь ее дом завешан и заставлен этой красотой. Правда, зарабатывать своим талантом женщина пока не планирует — хватает других дел и стресса от них.