19 тысяч барнаульцев на сутки отключат от горячей воды для завершения ремонта теплосетей

C 19 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на одни сутки для девятнадцати тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.