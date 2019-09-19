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Жизнь
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19 тысяч барнаульцев на сутки отключат от горячей воды для завершения ремонта теплосетей

C 19 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на одни сутки для девятнадцати тысяч жителей Октябрьского и Центрального районов города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019−2020 годов.

Энергетики Сибирской генерирующей компании завершают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:

  • С 9.00 до 23.00 19 сентября — 62 жилых дома, 16 административных зданий, 7 медицинских и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города;
  • С 9.00 19 сентября до 15.00 20 сентября — 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района.

Продолжаются работы и на ранее заявленном участке Железнодорожного района Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:

  • С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

  • Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке тепловых сетей;
  • Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода возвращена.
  • Над домом не стоит никакой знак, значит, ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.
  • Новости компаний

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