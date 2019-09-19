19 тысяч барнаульцев на сутки отключат от горячей воды для завершения ремонта теплосетей

Энергетики Сибирской генерирующей компании завершают реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 19 сентября специалистами СГК в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону заменено порядка 26,6 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под кратковременное отключение горячей воды попадают:
- С 9.00 до 23.00 19 сентября — 62 жилых дома, 16 административных зданий, 7 медицинских и 12 образовательных учреждений в Октябрьском районе города;
- С 9.00 19 сентября до 15.00 20 сентября — 41 многоквартирный дом и 46 частных домов, 10 административных зданий, шесть образовательных учреждений, больница и санаторий Центрального района.
Продолжаются работы и на ранее заявленном участке Железнодорожного района Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:
- С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября — жители многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111, ул. Шевченко, 144а, ул. Крупской, 124 и пер. Революционном, 120а.
Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 19 875 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам. Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.
Данные по плановым отключениям горячей воды, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:
Пояснения:
- Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке тепловых сетей;
- Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода возвращена.
- Над домом не стоит никакой знак, значит, ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет — нужно обратиться в управляющую компанию.