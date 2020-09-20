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110 тысяч газет, шаров и календарей вручили единороссы жителям и гостям Барнаула

Акцию «С 290-летием, родной Барнаул!» провели активисты Барнаульского местного отделения «Единой России» во время празднования Дня города.

Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Дмитрий Лямзин

Всего 160 волонтеров городского отделения партии вышли на площади, парки и скверы всех районов города для проведения красочной акции, вручая жителям и гостям столицы разноцветные воздушные шары, карманные календари, спецвыпуски газет «Читай!Город» и «Вечерний Барнаул».

По словам секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрия Еремеева, впервые ко Дню города единороссы выпустили партийную газету, номер которой посвятили любимой краевой столице и ее жителям.

— В спецвыпуске мы сделали акцент на самом главном — людях. Речь идет не только о членах партии, но и ее сторонниках. Тех, кто с нами совсем недавно и только вливается в насыщенную партийную повестку, и тех, кто уже не мыслит свою жизнь без ежедневной работы в качестве активиста. Мы на примерах показали свою открытость и готовность помочь каждому, особенно в период пандемии. Убежден, именно такие неравнодушные люди, с которыми можно познакомиться на страницах издания, и населяют Барнаул, — сообщил Еремеев.

Всего же единороссы раздали 80 тысяч газет, 20 тысяч шаров и 10 тысяч календарей на всех городских площадках, а также 5 тысяч масок.

Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Барнаул отмечает 290-летие. День города.
Дмитрий Лямзин

Добавим, старт юбилейной праздничной программе единороссы дали накануне, организовав памятное мероприятие в честь известного градоначальника Анатолия Мельникова.

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