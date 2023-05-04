8 тысяч сибиряков уже зарегистрировались на Зелёный Марафон

Уже восемь тысяч сибиряков зарегистрировались на участие в юбилейном Зелёном Марафоне Сбера, который в 2023-м году пройдёт в 60 городах России.

Больше всего участников зарегистрировалось на дистанцию в 4,2 км. Кроме того, в программе – детские забеги, инклюзивный старт для людей с инвалидностью, скандинавская ходьба и другие дистанции. В этом году в Сибири Марафон пройдёт в Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске, Омске, Красноярске, Томске, Кемерове, Новокузнецке и Абакане.

Организаторы подготовили для зрителей и болельщиков концерты, спортивные и развлекательные активности. Регистрация для участия в забеге открыта на официальном сайте до 14 мая.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сегодня Зеленый Марафон – намного больше, чем просто забег. Это масштабное событие, которое можно посетить вместе с семьей и отлично провести время. В спортивной части мероприятия предусмотрены дистанции не только для взрослых, но и для детей. Уже сейчас на детский забег в городах Сибири зарегистрировались в общей сложности более тысячи юных спортсменов. Регистрация продолжается, и я с радостью приглашаю всех желающих присоединиться к участникам».

По традиции, забег будет носить благотворительный характер. В этом году соревнования проводятся совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Каждый участник Зелёного Марафона сможет помочь в восстановлении лесов, площадь которых сокращается из-за деятельности человека. Все средства, собранные от регистрации участников забега и благотворительных пожертвований на портале СберВместе, поступят в фонд и будут направлены на высадку деревьев в регионах проведения Зелёного Марафона.