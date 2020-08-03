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3 августа 23°C
Жизнь

16 тысяч жителей Барнаула вновь останутся без горячей воды

3 августа в Барнауле ограничат подачу горячей воды для 16 тысяч жителей Железнодорожного и Октябрьского районов, предупредили в СГК. Отключения нужны, чтобы ввести в эксплуатацию отремонтированные участки теплосетей.

Кастрюли.
Кастрюли.
СС0

Коммунальщики закончат монтаж трубопроводов на трех участках в районе жилых домов по ул. Чихачева, № 17, проспекту Ленина, № 144 и № 159. На время ремонта жители получали горячую воду по резервным линиям, а теперь нужно вернуть на питание по обновленным теплотрассам.

На 12 часов, с 9:00 до 21:00 3 августа горячую воду отключат для 15 многоквартирных домов, 2 детских садов, больницы и 2 административных зданий по ул. Чеглецова, Чудненко, Чихачева, 40 лет Октября и 5-я Западная. Всего 5 344 жителя.

На двое суток, с 9:00 3 августа до 9:00 5 августа под отключение попадает 71 многоквартирный дом, 2 детских сада, 2 школы, 2 больницы и 16 административных зданий по ул. Северо-Западная, 80-й Г. Дивизии, Матросова, проспекта Ленина и др. Всего 10 567 жителей.

«Последнее отключение в списке планировалось провести на этой неделе, однако этого не произошло из-за неблагоприятных погодных условий. С понедельника на этом участке, где пересекаются две тепломагистрали, установят все необходимое оборудование и введут сеть в эксплуатацию», — подчеркнули в компании.

Подробнее можно узнать на карте отключений:



Напомним, 3 августа энергетики обещали вернуть горячую дома во все дома, где ее отключали из-за гидравлических испытаний и ремонтов тепловых сетей в контуре ТЭЦ-3.
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