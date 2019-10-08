Тысяча алтайских школьников зачислена в центр для одаренных детей

В барнаульском Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова», а также его филиалах в Бийске и Рубцовске в новом учебном году начала обучение тысяча одаренных школьников. Ученики центра будут углубленно изучать естественные и точные науки. В Алтайском крае при поддержке Фонда Андрея Мельниченко и Сибирской генерирующей компании центр работает уже два года.

В новом учебном году увеличилось не только количество обучающихся, но и число преподаваемых дисциплин. Так, кроме физики, химии, математики, робототехники и программирования, в программу юных бийчан впервые включили изучение астрономии и биотехнологии.

Для образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко до старта учебного года были разработаны базовые учебные программы. Также была протестирована новая рейтинговая система, созданная специалистами КузГТУ.

Новый учебный год в образовательных центрах Андрея Мельниченко. Фото предоставлены пресс-службой Фонда

В этом году в каждом центре будет работать студия видеоконференцсвязи, оснащенная современным телекоммуникационным оборудованием. Это даст возможность дистанционного обучения, позволит наладить дополнительные межцентровые коммуникации через систему ВКС, упростит процесс подготовки молодых талантов к предметным олимпиадам и созданию проектов под руководством опытных наставников, а также позволит контролировать достижения учащихся. Школьники смогут максимально погружаться в научно-исследовательскую деятельность, раскрывать свой творческий потенциал и получать высокие результаты в новом учебном году.

Новый учебный год в образовательных центрах Андрея Мельниченко. Фото предоставлены пресс-службой Фонда Новый учебный год в образовательных центрах Андрея Мельниченко. Фото предоставлены пресс-службой Фонда Новый учебный год в образовательных центрах Андрея Мельниченко. Фото предоставлены пресс-службой Фонда

Справка

В 2017—2019 годах в рамках ключевой для Фонда «Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК» были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5−11 классов углубленно изучают дисциплины естественно-научного цикла.