Тысяча Боярских, это же Михаил. Топ-9 фактов о российском певце и актере

В День рождения Михаила Боярского Altapress.ru предлагает узнать о его первых усах, каскадерских способностях и одном почти смертельном случае на съемках фильма.

1. Первые усы у Михаила Боярского появились в пять лет случайным образом: играя с детворой на стройке, один из строителей подшутил над ним и нарисовал при помощи мазута ему усы.

2. Боярский — член гильдии каскадеров. В фильме «Мушкетеры 20 лет спустя», когда актеру уже шел пятый десяток, многие опасные трюки он выполнял самостоятельно.

Михаил Боярский. открытые источники

3. Во время съемок сцены в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», где гасконец фехтовал с Рошфором, Михаил мог погибнуть. Борис Клюев ни разу не держал в руках шпагу, поэтому когда он выхватил ее и ткнул в оппонента, попал ему в рот, повредив нёбо. Врачи предупредили, что рана серьезная и съемка могла закончиться трагически.

4. Боярский озвучил Пирата в музыкальном мультфильме «Голубой щенок» 1976 года и исполнил партию Вани в «Летучем корабле» 1979 года. Часто он озвучивал и других актеров — например, Кота-ученого в цикле мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк».

Михаил Боярский на съемках передачи «Белый попугай». ru.wikipedia.org

Родился Михаил Боярский 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Он советский и российский актер театра и кино, певец, музыкант и народный артист РСФСР. Боярский организовал свой театр «Бенефис» в Санкт-Петербурге, который действовал с 1988 по 2007 год.

5. Михаил Боярский — преданный болельщик питерского «Зенита». В 2007 году он пообещал, что если его любимая команда выиграет чемпионат, то он целый год не будет расставаться с шарфом болельщика «Зенита». Петербуржцы выиграли — артист сдержал слово и даже на официальных мероприятиях появлялся в футбольной атрибутике.

6. Боярский однолюб. Когда он влюбился в свою будущую жену Ларису Луппиан, то сделал ей предложение в 1977 году. Через восемь лет брака пара развелась, но подчеркнула, что это нужно для решения квартирного вопроса. В 2009 году они повторно расписались.

Михаил Боярский со своей женой Ларисой Луппиан. ru.wikipedia.org

7. В песне «Зеленоглазое такси» исполнитель поет не о человеке с такими глазами, а действительно о такси. В советское время свободные машины давали о себе знать зелеными лампочками. Это было ориентиром для потенциальных пассажиров.

8. За свою музыкальную карьеру Боярский записал более 600 песен.

Михаил Боярский. mboyarskiy.ru

9. Михаил Боярский открыто выступает в поддержку прав курильщиков. Он считает, что закон «О вреде курения» ущемляет права курящих людей, а так же лишает их свободы выбора.