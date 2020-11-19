+ 234. Число умерших ковидных пациентов в Алтайском крае достигло тысячи человек

234 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровели 287 пациентов, умерли 6 человек, сообщили 19 ноября в оперштабе. Общее число умерших с начала пандемии составило тысячу человек.