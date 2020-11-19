+ 234. Число умерших ковидных пациентов в Алтайском крае достигло тысячи человек

В тяжелом состоянии находятся 584 человека, из них 151 — на аппаратах ИВЛ.
2 445 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19, 1 883 пациента с вирусной пневмонией, 2 443 человека без симптомов лечатся дома и 1 036 долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.
В резервном запасе находится 1572 койки.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 620 человек. Выздоровели всего 20 161 (+287 за сутки) человек. Умерло 1000 (+6 за сутки) человек.
Новые случаи
- Барнаула — 78,
- Рубцовск — 20,
- Бийск -17,
- Новоалтайск — 11,
- Алейск — 9,
- Заринск, Славгород — по 8 заболевших,
- Яровое — 7,
- Благовещенский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
- Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
- Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему,