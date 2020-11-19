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Жизнь

+ 234. Число умерших ковидных пациентов в Алтайском крае достигло тысячи человек

234 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Алтайском крае за прошедшие сутки. Выздоровели 287 пациентов, умерли 6 человек, сообщили 19 ноября в оперштабе. Общее число умерших с начала пандемии составило тысячу человек.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
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В тяжелом состоянии находятся 584 человека, из них 151 — на аппаратах ИВЛ.

2 445 человек находятся на лечении в инфекционных госпиталях с подтвержденным COVID-19, 1 883 пациента с вирусной пневмонией, 2 443 человека без симптомов лечатся дома и 1 036 долечивают в домашних условиях вирусную пневмонию.

В резервном запасе находится 1572 койки.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 23 620 человек. Выздоровели всего 20 161 (+287 за сутки) человек. Умерло 1000 (+6 за сутки) человек.

Новые случаи

  • Барнаула — 78,
  • Рубцовск — 20,
  • Бийск -17,
  • Новоалтайск — 11,
  • Алейск — 9,
  • Заринск, Славгород — по 8 заболевших,
  • Яровое — 7,
  • Благовещенский, Рубцовский районы — по 4 заболевших,
  • Бурлинский, Волчихинский, Ключевской, Локтевский, Первомайский, Тальменский районы — по 3 заболевших,
  • Егорьевский, Завьяловский, Змеиногорский, Калманский, Краснощековский, Курьинский, Мамонтовский, Михайловский, Петропавловский, Поспелихинский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Пристанский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Белокуриха, Алейский, Алтайский, Баевский, Быстроистокский, Залесовский, Кулундинский, Кытмановский, Новичихинский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Родинский, Смоленский, Советский, Солтонский, Топчихинский, Табунский, Тогульский, Угловский, Шелаболихинский районы — по 1 заболевшему,
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