Тысяча за подход: четырехлетний барнаулец попробует установить рекорд России по приседаниям

Юный спортсмен будет ставить рекорд на территории эко-ярмарки ВДНХ. Начало программы в 12.00.
На мероприятии будет присутствовать представитель Книги рекордов, он зафиксирует результат. Всех желающих приглашают поддержать спортсмена.
23 февраля 4-летний барнаулец Федор Чепурнов попробует попасть в Книгу рекордов России. За один подход в течение 30 минут он должен выполнить от 900 до 1000 приседаний, сообщает Barnaul22.
Юный спортсмен будет ставить рекорд на территории эко-ярмарки ВДНХ. Начало программы в 12.00.
На мероприятии будет присутствовать представитель Книги рекордов, он зафиксирует результат. Всех желающих приглашают поддержать спортсмена.
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