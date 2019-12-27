1,5 тысячи барнаульцев высказались по поводу «Изумрудного» парка

Стали известны итоги опроса жителей Барнаула о том, каким они хотят видеть парк «Изумрудный». Исследование проводил Алтайский центр политического консалтинга по заказу краевого Фонда имущества. Всего опросили 1,5 тысячи человек.

В парке "Изумрудный" в январе 2019 года

На вопрос «Что больше всего привлекает вас при посещении парков?» 43% ответили «посещение „тихих“ зон отдыха», 14% хотят видеть концертные программы и развлекательные мероприятия, 13% жителей интересуют детские аттракционы и просветительские мероприятия, 12% за спортивные мероприятия и всего 5% за посещение предприятий общественного питания.

Какие зоны и элементы должен содержать «идеальный» парк в Барнауле? На этот вопрос 14,6% респондентов ответили — «Зона тихого отдыха, скамейки беседки в зоне деревьев и кустарников», «Водоемы (пруд)» — 13%, «Аллеи» — 9,2%. Меньше всего проголосовали за аттракционы.

Барнаульцы хотят гулять по парку с семьей (937 ответа), почти столько же (923 ответа) хотели бы отдыхать от работы или учебы. Еще горожане хотят «общаться» с природой (805 ответа), с друзьями и знакомыми (681 ответ), играть с детьми (523 ответа), кататься на велосипедах (513 ответов), заниматься спортом (438 ответа).

В качестве основного образа парка «Изумрудный» жители выбрали «Экопарк» 45% (675 чел.).

Половина опрошенных заявила о готовности принять участие в возрождении парка. Много барнаульцев оставило свои контакты.